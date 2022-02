La superestrella del football americano Tom Brady aseguró que aún no ha decidido si se retirará o continuará su prodigiosa carrera en la NFL a los 44 años, en una grabación difundida este lunes en su podcast.

"A veces lleva un poco de tiempo evaluar realmente cómo te sientes y qué quieres hacer. Creo que cuando sea el momento adecuado, estaré listo para tomar cualquier decisión", señaló el mariscal de campo en su podcast "Let's Go".



(Lea también: ¡Histórico! Caimanes se metió a las semifinales de la Serie del Caribe)

Las declaraciones de Brady sobre su futuro



"Sabré cuándo es el momento adecuado. Tengo suerte de haber jugado durante tanto tiempo. A medida que avanzan las cosas en mi carrera... hay mucho interés en saber cuándo dejaré de jugar. Lo entiendo. Yo lo averiguaré cuando lo descubra. No me voy a apresurar", agregó.



El sábado, el mundo del fútbol americano se puso patas arriba luego de que ESPN informara el retiro del hombre que es considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, con una carrera excepcional (ganador de siete Super Bowls) y longeva (22 años en el campo).



Otros medios aseguraron entonces que Brady aún no se había decidido. "Soy responsable de lo que digo y hago, y no de lo que dicen o hacen otras personas. Para mí, es literalmente el día a día, tratar de tomar una gran decisión para mí y mi familia", explicó Brady.



"Hubo algunos juegos (de playoffs) muy importantes este fin de semana, y sé lo duro que trabajan esos jugadores para prepararse para ellos (los partidos)", dijo el hombre que pudo haber jugado su último partido el 23 de enero, cuando perdió ante los Rams de Los Angeles en las semifinales de la Conferencia Nacional.



(En otras noticias: El PSG, con Messi y Mbappé, sufre su primer fracaso de la temporada)

Los efectos de un posible retiro de Brady

Si pusiera fin a su carrera, la NFL perdería a su mejor jugador, que se colocó seis anillos de campeonato en veinte temporadas con los New England Patriots, antes de sumar el séptimo en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers.



Un hombre de todos los récords, Brady, nombrado cinco veces MVP del Super Bowl y tres veces MVP de la temporada regular, posee el número de touchdowns exitosos (624), yardas aéreas (84.520) y victorias en la temporada regular (243).



DEPORTES

Con AFP