Tom Brady, a los 43 años, aumentó su leyenda en la NFL

El anuncio de que Tom Brady iba a dejar a los Patriots de Nueva Inglaterra sorprendió a muchos, y pocos veían probable que saliera campeón con los Buccaneers de Tampa Bay. Sin embargo, a los 43 años, Brady dio una gran lección y logró que su nueva franquicia ganara ele Super Bowl LV en su casa.

Brady, el jugador más ganador de la historia de la NFL, ahora tiene siete títulos de Super Bowl en su palmarés. Y logró su quinto título de Jugador Más Valioso de la final del fútbol americano. Completó 21 de sus 29 pases sumando 201 yardas para tres touchdowns y sin ninguna intercepción.



"Estoy muy orgulloso de mis compañeros", dijo Brady con el galardón en la mano. "Tuvimos un mes de noviembre complicado pero el equipo ganó en confianza.¿Sabíamos que esto iba a pasar, verdad?", preguntó el 'quarterback' a los miles de aficionados de los 'Bucs' que festejaban en las gradas del estadio Raymond James de Tampa (Florida).



"Este grupo es fantástico. Somos campeones para siempre, nadie nos los puede quitar", concluyó la estrella, quien estuvo acompañado en la celebración por su esposa, la modelo Giselle Bündchen, y los dos hijos de la pareja.



A lo largo de su carrera, Brady ha disputado diez Super Bowls, con siete triunfos, y recogido el galardón de MVP en cinco ocasiones (2002, 2004, 2015, 2017 y 2021), cifras no alcanzadas por ningún otro jugador. El californiano cuenta además con los récords de Super Bowl en pases completados (277), yardas de pase (3.039) y pases de touchdown (21).



En el entorno del fútbol americano seguirá la discusión sobre si Joe Montana, Dan Marino, Peyton Manning, entre otros mariscales de campo fabulosos en la historia de la NFL, son mejores o no que Brady; lo que sí es cierto es que nadie tiene más títulos, y eso lo pone, para muchos, como el mejor de la historia.



Brady se lo ganó a punta de trabajo porque nadie creía que se iba a convertir en lo que es hoy. Durante 1996 y 1999, Tom estudió en la Universidad de Míchigan, lugar en donde no se destacó y apenas pudo recorrer 2.500 yardas en tres años, una pésima marca.



Para el 2000 fue declarado jugador elegible para la NFL, pero en el draft (sistema donde se seleccionan, intercambian y negocian jugadores entre todas las franquicias) quedó en el lugar 199, es decir, los dirigentes de los todos los equipos de la liga eligieron 198 jugadores antes de decidirse por él.



Llegó a Nueva Inglaterra casi por 'lástima' por aquel chico de "pobre complexión atlética, sin mucha presencia física ni fuerza. No tiene movilidad para quitarse la presión, no es capaz de lanzar a grandes distancias y es poco preciso en espacios reducidos", descripción que le habían asignado a Brady los seleccionadores de la NFL, quienes en vez de golpear en la moral al jugador, lo animaron a ser el mejor.



Tras un primer año como suplente, en el 2001 el entrenador Bill Belichick se la jugó por él tras la lesión del mariscal titular. Hoy, 19 años después, vuelve a alzar el torneo Vince Lombardi.



DEPORTES

Con AFP