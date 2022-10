El mariscal de campo Tom Brady, un siete veces ganador del Super Bowl, completó 35 de 52 pases para 351 yardas y un touchdown este domingo para encender a los Bucaneros de Tampa Bay en un triunfo de 21-15 sobre los Atlanta Falcon en el football de la NFL.

Atlanta tiene uno de los juegos por bajo más productivos de la NFL, pero no tuvo mucho éxito por tierra al principio sin el líder corredor Cordarrelle Patterson, quien fue colocado en la lista de lesionados la semana pasada



Sin embargo, en estos momentos la figura de Brady es famosa, no por el aporte a su equipo, sino por el escpandalo en el que está metido.

Habló fuerte

Brady habló pór primera vez de lo que pasa en su vida personal, d ela relación con su esposa, Gisele Bündchen, y no desmintió que se hubieran separado.



"Todo el mundo tiene diferentes situaciones, ya sabes, en su vida y los niños y, ya sabes, te preocupas por su salud mental", contó.



Y agregó: "Te preocupas por tus padres, obviamente por ti mismo. Ya sabes, creo que he tenido que aprender muchas cosas durante un largo período de tiempo en el deporte. Creo que hay una cantidad intensa de estrés con la que todos lidiamos, y cómo alivias el estrés para no infligirte tanto daño a ti mismo a través de una especie de respuesta al estrés".



El jugador aclaró que ellos son personas normales, seres humanos, que pasan por momentos buenos y malos.



"Oyes esto mucho de la gente que dice, ya sabes, 'Sólo soy humano'. Sólo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots", sentenció



