Tras tres días de fuertes rumores, Tom Brady, la leyenda de la NFL, confirmó su retiro definitivo de la disciplina en la que ha sido considerado como uno de los mejores de la historia.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el hasta hoy quarterback de los Tampa Bay Bucaneers manifestó que en estos momentos le resulta imposible mantener su "compromiso competitivo" y por eso deja de lado su curso deportivo.



"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", añadió en su texto de despedida el hombre que más anillos de Super Bowl ha conseguido hasta hoy.

'He reflexionado'



Desde el fin de semana pasado, varios medios especializados habían dado por hecho el retiro de Brady del fútbol americano. Sin embargo, no fue hasta este martes que el propio deportista certificó la noticia.



"He reflexionado mucho la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles. Y estoy orgulloso de lo que he conseguido. Mis compañeros, entrenadores y rivales merecen el 100% de mí, pero ahora es mejor que deje el campo de juego para la siguiente generación de dedicados y comprometidos atletas", argumentó en su texto.



