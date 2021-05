Polémica por posible presencia de pesista transgénero en Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en este 2021, enfrentan cada vez más controversias. Estos se realizarán en tan solo semanas y, sin embargo, las polémicas siguen.

En esta oportunidad se trata de la participación de Laurel Hubbard, una mujer trasgénero, en la categoría de levantamiento de pesas.

La mujer tiene actualmente 43 años. Foto: Twitter: @CModeci

El Comité Olímpico de Nueva Zelanda, su país de origen, todavía no la ha seleccionado como representante, por lo tanto, el paso de Hubbard por el evento se basa apenas en especulaciones. Sin embargo, su nombre resuena entre las candidatas más opcionadas.



Según lo explicado por ‘Reuters’, Laurel es elegible para competir en los Olímpicos desde 2015, cuando el reglamento estipuló que cualquier mujer transgénero podía hacerlo si sus niveles de testosterona no superaban las 10 nanomoles por litro durante los 12 meses anteriores a su competencia.



De poder participar, la neozelandesa se convertiría en la primera persona transgénero en competir en los Juegos Olímpicos, los cuales existen desde hace más de 120 años.



Le puede interesar: El anuncio de Estados Unidos que pone sombras sobre Tokio 2020



Alrededor del tema han surgido opiniones encontradas.



Anna Van Bellinghen, una pesista belga, fue entrevistada en el portal de noticias deportivas ‘Inside The Game’ y se refirió al tema.



Van Bellinghen afirmó que apoya “completamente a la comunidad transgénero” y que su inconformismo “no proviene del rechazo de la identidad de este atleta”.



"Cualquiera que haya entrenado levantamiento de pesas a un alto nivel sabe que esta situación en particular es injusta para el deporte y para los atletas", puntualizó.

La situación, más allá de ser injusta o no, demuestra la necesidad de que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos manifieste con firmeza su posición en relación a la inclusión y diversidad de género.



"Todo el mundo debería tener acceso a los deportes, pero no a expensas de los demás", indicó Van Bellinghen.

Recientemente EE. UU. recomendó no viajar a Japón y los CDC pidieron cancelar los Juegos Olímpicos. Foto: AFP

Esta controversia recuerda otra discusión planteada en 2018 y en otros escenarios.



En ese año, Ángela Ponce participó como representante de España en el certamen Miss Universo, otro evento de categoría internacional.



En ese entonces las críticas no se hicieron esperar, sin embargo, la española transgénero logró pisar el escenario del concurso y, de hecho, la Organización le hizo un reconocimiento especial durante la coronación, lo que significó un avance significativo en materia de respeto por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en eventos de talla mundial.

