Cuenta regresiva para la San Silvestre de Chía

Más de 3.000 atletas, profesionales y aficionados adornarán las principales calles de la ‘Ciudad de la Luna’, este 31 de diciembre, cuando se dé la largada de la versión 32 de la Carrera Internacional San Silvestre.

Todas las generaciones: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se concentrarán en Chía para darle la despedida al 2018 haciendo deporte. A partir de las 7:30 a.m. y hasta las 2:00 p.m. disfrutaremos del espectáculo del atletismo en 15 categorías.



A las 12:00 del mediodía, los mejores atletas internacionales, encabezados por el actual campeón, Miguel Amador, del Equipo Porvenir, además de otros como Jhon Tello, Jeisson Suárez, Oscar Robayo, Camilo Camargo, los hermanos Iván y Mauricio González y el anfitrión, Santiago Hernández, también del Equipo Porvenir, entre muchos otros, brindarán el mejor espectáculo en la categoría élite.



Por el lado de las damas también se contará con lo más selecto del atletismo nacional, con la presencia de figuras como Yolanda Fernández y Ángela Figueroa, de Bogotá; Carolina Tabares, Angie Orjuela y Kelly Arias, de Porvenir, quienes buscarán defender la localía ante una nómina de extranjeros provenientes de Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, México y Kenia.



La competencia, con la que cierra el calendario la Federación Colombiana de Atletismo, tiene este año una bolsa de premios que asciende a los 85 millones de pesos, en la que se prioriza la equidad de género, además de entregar, por segundo año consecutivo, un incentivo especial a los habitantes de Chía que compitan en la categoría popular.



Las inscripciones para participar en la Carrera Internacional San Silvestre de Chía entran en su etapa final; ya que, este martes 18 de diciembre se cierra su primer ciclo, en el cual las categorías adulto mayor, escolar, preinfantil, infantil, discapacidad y popular de Chía tienen límite de inscripción, teniendo en cuenta que su participación no tiene costo.



Del miércoles 19 y hasta el viernes 21 de diciembre se realizará la etapa de inscripciones extraordinaria exclusivamente para quienes participarán en las categorías Sub 18, Sub 20, Máster y Élite con un incremento en el costo de la inscripción de 10 mil pesos. Registro que se debe hacer a través de la página web www.imrdchia.gov.co.



La Alcaldía Municipal de Chía, el alcalde Leonardo Donoso y el director del Instituto de Deportes, Armando Rodríguez, invitan a la comunidad deportiva a hacer parte de la ya tradicional Carrera Internacional San Silvestre, inscribiéndose durante esta semana.



Además, los asistentes a la Carrera San Silvestre de Chía, no solo disfrutarán de la competencia, sino también de los grandes atractivos turísticos, la gastronomía y del alumbrado navideño con el que cuenta la ‘Ciudad de la Luna’ en esta época tan especial.



