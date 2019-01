Todo listo para la pelea entre Manny Pacquiao y Adrien Broner

Manny “Pacman” Pacquiao, el único campeón de boxeo de ocho divisiones, dará por terminado su descanso de dos años de los rings de los Estados Unidos para volver a Las Vegas y defender su título mundial de peso wélter de la World Boxing Association contra el ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “El Problema” Broner. El evento “Paquiao vs. Broner” tendrá lugar el sábado 19 de enero desde el MGM Grand Garden Arena, y será transmitido en vivo y en exclusiva en FOX Premium desde las 9:00 p.m. hs. (hora de Colombia).

Pacquaio viene de una actuación en julio, donde detuvo al argentino y campeón mundial Lucas Matthysse en siete asaltos. Ahora, Pacquiao regresa a los Estados Unidos en su notable cuarto reinado como campeón mundial de peso welter. Broner, uno de los peleadores más talentosos en el boxeo, apunta a su segunda etapa como campeón de 147 libras. Si sale victorioso, Broner también agregará una victoria que definirá su carrera como miembro del Salón de la Fama a su ya destacado currículum.



Pacquiao (60-7-2, 39 KOs), tres veces Peleador del Año y Peleador de la Década según la Asociación de Escritores de Boxeo de América, oriundo de la provincia de Sarangani en Filipinas, es el único congresista y senador en funciones en ganar un título mundial. Después de cumplir dos mandatos como Congresista, Pacquiao fue elegido para un lugar en el Senado de Filipinas en mayo de 2016, y obtuvo más de 16 millones de votos a nivel nacional. El currículum de boxeo de Pacquiao presenta victorias sobre al menos siete miembros del Salón de la Fama, incluidos Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Miguel Cotto, Shane Mosley y Juan Manuel Márquez. En su última pelea, con la asistencia del presidente filipino Rodrigo R. Duerte y el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohammad (la primera vez que dos jefes de estado asistieron a un evento de campeonato de boxeo), Pacquaio, de 39 años, recuperó el título en peso welter por cuarta vez el 15 de julio en el Axiata Arena en Kuala Lampur, Malasia, al noquear al defensor del campeón de la AMB Lucas Matthyssee en la séptima ronda.



Oriundo de Cincinnati, Broner (33-3-1, 24 KOs) es un ex campeón mundial de cuatro divisiones y una de las personalidades más populares y coloridas del boxeo. El joven de 29 años se ha enfrentado a algunos de los mejores boxeadores en camino a ganar títulos de 130, 135, 140 y 147 libras, incluyendo Mikey García, Paulie Malignaggi y Shawn Porter. Broner, que enfrentará a su décimo campeón mundial con Pacquiao, anotó un empate en su última pelea en abril contra el ex campeón mundial de dos divisiones Jessie Vargas.



El esperado evento mundial de boxeo “Paquiao vs. Broner” tendrá lugar el sábado 19 de enero desde el MGM Grand Garden Arena, y será transmitido en vivo y en exclusiva en FOX Premium en América Latina desde las 9 p. m.



Con información de oficina de prensa*