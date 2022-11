Arrancó la serie final del baloncesto colombiano entre Caribbean Storm y Titanes, este lunes, en una serie que será para el ganador de tres juegos.

Titanes de Barranquilla salió al maderamen del coliseo Ginny Bay de San Andrés con el ímpetu físico característico del equipo de Tomás Diaz para enfrentar al equipo de Iván Garcia. Los triples abiertos y las bandejas conseguidas debido a los errores defensivos de Caribbean Storm colocaban delante en el marcador a Titanes luego de finalizar los primeros 10 minutos de juego.



Para el segundo cuarto del encuentro, el movimiento de balón ofrecido por Caribbean Storm acercara en el marcador a los isleños, pero la rotación en ofensiva de Titanes permitía que el quinteto barranquillero encontrará triples abiertos, cortesía de Jhornan Zamora, Tony Trocha y Ernesto Oglivie.



De igual modo, en la primera mitad de compromiso, el equipo dirigido por Tomás Diaz se impuso en la contienda reboteadora y obtuvo 20 puntos en la pintura más 11 en segunda oportunidad para concluir la primera mitad 28-43 a favor de Titanes.

En el tercer cuarto, la disposición ofensiva de Caribbean Storm cambió y apretó el marcador y en los primeros 5 minutos del tercer cuarto anotaría 16 puntos para poner nuevamente el juego a 2 posesiones.



La ofensiva de los isleños se fortaleció, sin embargo, en el movimiento de balón de Titanes logró alejar a Andrés Ibarguen del poste bajo, lo que le dejó en varias ocasiones espacios abiertos a Ernesto Oglivie para anotar debajo del aro.



Caribbean Storm llegó al último cuarto con correcciones defensivas y una alta intensidad ofensiva que le permitía igualar el marcador a falta de 6 minutos de juego. Hasta el último minuto de juego, los isleños intentaron adelantarse en el marcador, pero Titanes logró pasar su mal momento en el juego llevando el balón hacia el interior con Oglivie para alejar a los rojiblancos en el marcador.



A falta de 25 segundos por jugar y con la posesión para Titanes, Ernesto Oglivie intentó la bandeja que definiría el triunfo para Titanes, pero un tapón de Josymar Ayarza mando a overtime el encuentro.



Instaurados en el tiempo extra, Titanes sacó a relucir la jerarquía de campeón ante Caribbean Storm y terminaría llevándose la victoria con un marcador de 76-85.



El MVP del encuentro fue el panameño Ernesto Oglivie con un doble-doble de 25 PTS, 17 REB y 1 AST. Para Caribbean Storm, el jugador más destacado fue Andrés Ibarguen con 13 PTS, 12 REB y 3 AST.

Tomás Diaz, entrenador de Titanes, comentó sobre la victoria de su equipo: “En la prórroga el equipo mantuvo su intensidad ofensiva. La jerarquía de nuestro equipo es la que está primando ante cualquier situación. Mañana trataremos de llevar el equipo sano, no sabemos cómo va a venir el rival, pero sí de nosotros depende, será un trabajo más táctico. El desgaste físico se notó hoy, mañana hay que jugar con la cabeza más que con la energía que tenga cada uno de los equipos”.



“Veníamos de atrás hacia delante, no trabajamos la defensa adecuada y ellos convirtieron. Es cuestión de corregir, tratamos de ajustar, pero no anotamos y esa era una de las situaciones donde se nos escapa la ventaja”, palabras de Iván Garcia, entrenador de Caribbean Storm.



El segundo juego de las finales se disputará mañana a partir de las 8:40 PM en el coliseo Ginny Bay de la isla de San Andrés.



