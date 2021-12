Cimarrones del Chocó dejó ir por segundo día consecutivo el título del baloncesto colombiano después de un gran arranque este domingo en el coliseo Genny Bay de San Andrés y Titanes ganó por 74-78, forzando un quinto y último partido en la isla.

Cimarrones sabía que no podía darle más ventajas a Titanes y desde el primer cuarto salió a asentarse en el maderamen. Un sensacional Adris De León puso la decoración con un triple en el último segundo del periodo y decretó el 24-12 para la primera parte a favor de Cimarrones, apuesta total por el título de los chocoanos.

Titanes, adelante por inercia

Ernesto Oglive, jugador de Titanes de Barranquilla. Foto: DPB Colombia





“Estamos yendo solos contra el mundo, no vamos a caer en eso”, decía Jorge Carreño, DT de Cimarrones a sus dirigidos en el segundo periodo, con motivo de una breve remetida de Titanes.



Cerrando el segundo periodo apareció una de las figuras de Cimarrones en toda la temporada: Morrison Dominique apareció con un brillante triple para volver a poner de más de diez puntos la pizarra para su equipo (36-25).



Titanes empató la serie faltando siete minutos y 22 segundos del tercer cuarto con un tiro libre de Ernesto Oglive, la figura de Titanes. 40-40 en el Genny Bay.



Ya faltando cinco minutos el puertorriqueño Jonathan Rodríguez dio un tiro en suspensión suspensivo para darle una ventaja de tres puntos a Titanes (42-45).



En los últimos diez minutos del partido las cosas estaban igual de parejas que en el juego del sábado, 53-53 después de una trepada de Titanes, que llegaron a estar arriba por cinco puntos (48-53) en el cierre de la tercera parte.



53-54, 55-54, 55-57, los últimos instantes cerrados del compromiso se movieron con puntos de Jhon ‘chiquillo’ Hernández (Cimarrones) y Rodríguez, que no resignaban ni el título, por el lado de los chócanos, ni el quinto partido para definir la serie, por parte de Titanes.



Con siete puntos por delante (69-76), Titanes vio reaccionar a un bravo Cimarrones, que con su jugador más importante, Dominique, llegó a estar a dos puntos de empatar a los barranquilleros. Sin embargo, Gabri Belardo no logró encestar el tiro de dos puntos y Titanes terminó cerrando el partido por 74-78 con un doble tiro libre del argentino Selem Safar.



El próximo martes, la gran definición en el quinto partido.



