"Queremos un equipo competitivo que desde el inicio pueda estar punteando (…) que sea de talla internacional, queremos ganar y venimos a ganar", fueron las palabras de Tomás Díaz, estratega de Titanes, en la presentación del equipo en septiembre de 2018.

Cuatro años después, no hay duda que hablaba en serio. Hoy por hoy, el quinteto barranquillero se consolida como el mejor de Colombia, incluso con marcas en Latinoamérica.



El martes superaron 91-90, en el tercer juego de la final a Cafeteros de Armenia y se alzaron con su sexto título consecutivo. Una hegemonía construida a pulso.



Y de la mano de un hombre que también escribe su página dorada, al convertirse en el entrenador más ganador en la historia del baloncesto en Colombia.



Desde Cali, donde se disputó el torneo Wplay de Baloncesto, el cartagenero Tomás Díaz, capitán del barco y artífice del presente de Titanes, atendió a EL TIEMPO.

El artífice del título

Cuatro años después usted sigue con la premisa de ganar. ¿En qué se basa el éxito?



Principalmente en la organización. Todas las líneas administrativas de Titanes como empresa van encaminadas. El comportamiento ha sido excelente, no solo en la parte deportiva, sino económica y eso de una manera u otra hace parte del éxito.



¿Qué diferencia este título de los cinco anteriores?



Cada título es distinto. Los dos primeros tenían el carácter de ida y vuelta, con lo cual nos ganamos uno en San Andrés y otro en Buenaventura. En los demás torneos hemos jugado fuera de Barranquilla, en una burbuja. Algunos partidos sin público, y eso sin duda hace que sea diferente. Ahora mismo, lo más importante es que el próximo semestre retornemos a nuestra casa, al Elías Chegwin donde va a ser una fiesta completa.



¿Cómo se imagina volver a jugar en casa?



Los recuerdos que tenemos de 2019 es que la gente en Barranquilla cree mucho en su equipo, que abarrota las tribunas, que disfruta del espectáculo y eso lo queremos volver a vivir.



¿Qué es lo que más destaca de su equipo?



Sobreponerse a la adversidad, saber que siempre teníamos algunas deficiencias, pero que sabíamos suplirlas con entereza y trabajo serio. No solamente es la parte deportiva, sino la parte del compromiso de cada jugador.



¿Se imaginó cuando llegó que estaría tanto tiempo al frente cosechando éxitos?



No imaginé que me iba a quedar tanto tiempo y que iba a tener tanto éxito, pero confiamos y los resultados nos respaldan.

¿Qué es lo más bonito de ganar este título?



Poder darle satisfacciones a una ciudad como Barranquilla y a la gente del básquet. Es lindo. Es lo más importante de todo esto.



¿Qué viene para Titanes, cuál es la meta a seguir?



Tenemos muchas metas. En Colombia la opción de seguir compitiendo y generando la expectativa de volver a ser campeones el próximo semestre. En la Copa Internacional queremos figurar y dejar el nombre de Colombia en alto.



Díaz aseguró el lunes que nunca pensó en caer. “Nunca hay que subestimar a un campeón. Cuando le tocas el corazón a un campeón es difícil hacerle frente a eso”, sentenció.





Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla