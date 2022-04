Salvo contratiempo de última hora, Tiger Woods protagonizará un nuevo e impactante regreso al deporte en esta semana en el Masters de Augusta tras recuperarse de las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico hace 13 meses.

"Ahora mismo siento que voy a jugar", afirmó Woods en una conferencia de prensa en el Augusta National Golf Club (Estado de Georgia), donde practica desde hace una semana para intentar jugar el primer Grand Slam de la temporada.



El miércoles se sabrá la decisión definitiva de Tiger



Woods, 15 veces campeón de torneos de Grand Slam, planea jugar otra ronda de práctica de nueve hoyos el miércoles y tomará una determinación final después de ver cómo su cuerpo se recupera de ese esfuerzo.



El mayor obstáculo para Tiger es recorrer la cancha. "No me presento a un evento a menos que crea que puedo ganarlo", dijo. "No tengo que preocuparme por el golpe de la pelota o el juego de golf, son las colinas de aquí", agregó.



Apenas el pasado febrero, antes de hospedar el torneo Genesis Invitational, el californiano reconoció que seguía teniendo dificultades con largos recorridos a pie, pero insistió en su objetivo de volver algún día a la alta competencia para eventos puntuales.



Tiger llegó a Augusta National el domingo, calentó en el campo de práctica y tuiteó a sus 6.6 millones de seguidores que sería una "decisión en el momento del juego" si competiría.



Antes de la conferencia de prensa, Caesars Sportsbook tenía a Woods con una probabilidad de 50-1 de ganar la Chaqueta Verde.

Hace 25 años comenzó la leyenda de Tiger en el Masters



Tiger ha elegido para su vuelta un escenario fundamental para su legendaria carrera. En Augusta conquistó hace 25 años el primero de sus 15 trofeos de Grand Slam (solo tres menos del récord de Jack Nicklaus), convirtiéndose en el primer golfista negro en enfundarse la chaqueta verde de campeón.



En 2019, cuando pocos lo esperaban ya, Tiger firmó otra emotiva victoria, su primera en un torneo grande en 11 años, después de recuperarse de múltiples cirugías de espalda.



Este regreso es todavía más inesperado, después de un accidente que no lo solo amenazó con poner punto y final a su memorable carrera, en la que igualó el récord de títulos de la PGA con 82, sino que estuvo cerca de causarle la amputación de la pierna derecha.



"Fue un camino difícil", dijo el martes Woods. "Decir entonces que iba a estar aquí jugando... Habría dicho que es muy poco probable".



Woods sufrió el accidente el 23 de febrero en un suburbio de Los Ángeles (California) cuando conducía a casi 140 km/h, el doble de velocidad permitida. Su todoterreno se descontroló y dio varias vueltas de campana antes de terminar volcado.



El californiano tuvo que ser extraído del vehículo y operado de urgencia de múltiples fracturas en la pierna. Tras casi un mes hospitalizado comenzó un largo y duro proceso de rehabilitación.



Desde entonces solo participó el pasado diciembre en el torneo familiar PNC Championship, donde jugó en pareja con su hijo pequeño Charlie recorriendo el campo en un carrito de golf.

Tiger ya tiene horario de salida en Augusta

Los organizadores del Masters ya anunciaron este martes los horarios de la primera ronda del torneo, este martes.



Tiger Woods comenzaría a jugar, si finalmente decide participar, a partir de las 8:34 de la mañana, hora de Colombia. A su lado estarán el sudafricano Louis Oosthuizen, que fue segundo en Augusta en 2012 (perdió con Bubba Watson en el desempate) y el chileno Joaquín Niemann.



Con AFP y Bloomberg