La espalda le vuelve a dar problemas a Tiger Woods

Tiger Woods, uno de los grandes del golf mundial, prácticamente paró en seco su carrera por lesiones en la espalda. Finalmente pudo recuperarse y este año ganó el Masters de Augusta, su Major número 15.

Ahora, la espalda vuelve a darle un susto. El estadounidense informó este viernes en un comunicado que se retira de The Northen Trust, el primero de los tres torneos de las finales de la FedEx Cup, debido a una "leve tensión oblicua" en la espalda.



"Debido a una leve tensión oblicua que provocó dolor y rigidez en mi espalda, tengo que retirarme del Northern Trust", comentó Woods en un comunicado. "Fui a tratamiento temprano el viernes por la mañana, pero desafortunadamente todavía no puedo competir", confesó el californiano.



"Me gustaría agradecer a los aficionados de Nueva Jersey y Nueva York por su apoyo y espero poder competir la próxima semana en el BMW Championship", prosiguió.



Tiger Woods es el único golfista que ha ganado la FedEx Cup en dos ocasiones, logrando proclamarse campeón en las temporadas 2007 y 2009.



En The Northern Trust está en competencia el colombiano Juan Sebastián Muñoz, quien por primera vez en su carrera accedió a los playoffs de la FedEx Cup. En la primera jornada, disparó 70 golpes, uno bajo par.



DEPORTES

Con Efe