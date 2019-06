Tiger, afuera en el PGA Championship; Koepka, cada vez más líder

Mientras el estadounidense Brooks Koepka va con un paso arrollador, con 12 bajo par luego de dos jornadas, su compatriota Tiger Woods, ganador del Masters, se quedó afuera del PGA Championship, segundo Major del año.

El 'Tigre' entregó una tarjeta de 73 golpes, tres por encima del par, en la segunda jornada, y subió su acumulado a 145 (+5), uno más del corte.



"No he hecho todas las pequeñas cosas que tengo que hacer para lograr buenos resultados y ponerme en buena posición", dijo Woods algo decepcionado, aunque aún satisfecho por ser "el ganador del Masters a los 43 años".



Por su parte, Koepka, actual campeón del torneo y vencedor de las dos últimas ediciones del US Open, siguió con un extraordinario rendimiento y a los 63 golpes del jueves, con los que rompió el récord de campo, le sumó un 65 este viernes para llegar a 128, 12 bajo par, y sacarles siete de ventaja a sus escoltas, Jordan Spieth y Adam Scott.



"Solo intenté sentir que tenía control del palo, el tiempo y buen ritmo en el swing. Estuvo muy bien meter unos cuantos putts y salvar algunos pares", dijo Spieth, ganador del Masters y el Abierto de Estados Unidos de 2015 y del Abierto Británico de 2017, que vuelve a soñar con conquistar el cuarto grande que le falta.



"Si haces 64 golpes en un grande es que han tenido un gran día. He comenzado muy bien y he logrado mantener el ritmo todo el día", dijo Scott, que, con una ronda de seis bajo el par, también regresa al terreno de los aspirantes a majors seis años después de su victoria en el Masters de 2013.



