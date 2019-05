Donald Trump entrega a Tiger Woods la 'medalla de la Libertad'

El presidente estadounidense, Donald Trump, entregó este lunes al golfista Tiger Woods la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración civil en Estados Unidos, durante una ceremonia en la Casa Blanca.

"Sus destacados éxitos en un terreno de golf y su triunfo sobre la adversidad física, su voluntad implacable de ganar, ganar, ganar...", enumeró Trump en un vibrante homenaje al campeón. "Estas cualidades encarnan el espíritu estadounidense de empujar los límites", agregó.



Woods retornó de manera espectacular al primer plano de la escena del golf con su reciente victoria en el Masters de Augusta, que obtuvo 11 años después de su última consagración. Trump felicitó también a Woods por "su increíble regreso y su increíble vida y por brindarle a los fanáticos de los deportes una vida de recuerdos". "No podemos esperar a ver qué sigue, Tigre", dijo.



El golfista, de 43 años, se emocionó mientras agradecía a su madre, a sus dos hijos y a su caddie durante la ceremonia, celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. "Han visto lo bueno y lo malo, los altos y los bajos", dijo Woods, que batalló con lesiones antes de su triunfal regreso. "Mi papá ya no está aquí, pero mi mamá sí está aquí", dijo Woods. "Te amo, mamá". "He tenido la suerte de gozar de una nueva oportunidad", agregó, y dijo que la victoria en el Masters fue "probablemente lo más destacado" que ha logrado "hasta ahora en (su) vida en el campo de golf".



Instituida por John F. Kennedy en 1963, la Medalla Presidencial de la Libertad se otorga a aquellos que han hecho una contribución "especialmente meritoria" a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, la paz mundial, las actividades culturales u otros esfuerzos no especificados. Ha sido asignada a algo menos de 40 figuras deportivas, entre ellas las leyendas del golf Jack Nicklaus y Arnold Palmer, honrado por el expresidente George W. Bush.



El presidente Barack Obama le otorgó la medalla en 2014 a Charlie Sifford, el primer golfista afroestadounidense en jugar en el PGA Tour.



AFP