Tiger Woods: el monstruo vuelve a Augusta (Llegando al 'green')

El más grande jugador de golf de los últimos años, el fenomenal Tiger Woods, ha escogido para su regreso a la competencia el campo del Augusta National, donde obtuviera el primero de sus 15 Majors en 1997. Además de su juego, conocido ampliamente por el planeta del deporte, todo lo suyo parece ser del otro mundo y este regreso no está lejos de ello: hace 14 meses salvo su vida de milagro.

La camioneta en que viajaba a 140 km por hora rodó por un despeñadero donde fue encontrado sin sentido por las autoridades de tránsito. Los airbags lo habían salvado pero su pierna derecha quedo en muy mal estado y otra vez como tantas veces (rodillas, espalda, etc.) tuvo que ir al quirófano. El mundo del golf creyó que Tiger no regresaría más: helo aquí nuevamente, con las mismas ganas.



A la pregunta de si creía que podría ganar su decimosexto major ahora, contestó “Si creyera que no puedo ganar, no estaría aquí. Cuando llegue a sentir eso, no vuelvo más”.

Woods está de regreso: la hora en que jugará



El campo de las azaleas lo tendrá este jueves, a partir de las 10:34 de la mañana, en disputa de la edición 86 del Masters de Augusta.



Hernán Rey, uno de los mejores profesores de golf del mundo, siguió a Tiger y dijo esto para ESPN: “Me vine temprano el lunes a verlo tirar pelotas en el campo de práctica, luego lo seguí en el campo donde salió a jugar con Thomas y Fred Couples, y me quedé tranquilo y contento, Tiger está listo no solo para jugar sino para tener una buena semana”. Esperemos que Hernán no se equivoque, inmensa falta le hace al golf Tiger Woods.



Recordemos que el Masters es un torneo invitacional: los convocados a la fiesta son los mejores y la prueba estará pletórica de emociones. Los últimos 9 hoyos del Augusta National son siempre el examen final de la prueba, allí se han enterrado grandes ilusiones y también han llevado a la gloria a quienes finalmente se han calzado la chaqueta.

Tiger Woods (der.), junto a Fred Couples, en la última ronda de práctica en Augusta. Foto: Justin Lane. Efe

Los candidatos para ganar el Masters



Vamos a los favoritos: Hideki Maruyama está listo para defender su título, hazaña que solo tres han logrado en la historia (Jack Nicklaus, en 1965-66; Nick Faldo, en 1989-90, y Tiger, en 2001-2002).



Dustin Johnson ha estado con buen ritmo en los últimos torneos que ha jugado en el PGA Tour, siempre hay que tenerlo en cuenta.



Scottie Scheffler, jugador de 25 años, número 1 del mundo y la sensación del momento, 3 victorias en la incipiente temporada lo ponen entre los favoritos en una lista donde cualquiera puede ganar.



Brooks Koepka, con dos US Open y dos PGA Championship en su haber, sigue a la espera de su primer Masters: fue segundo en 2019. “En los Majors es donde es más fácil ganarles a mis pares”, aseguró. Bocón, le dicen sus compañeros. Amanecerá y veremos.



Jon Rahm anda tras los pasos de sus compatriotas, Severiano y Olazabal, en busca del saco verde; por lo pronto, ya se hizo con el US Open el año pasado.



La bandera de Colombia no estará izada este año en Augusta. La representación latina estará a cargo del mexicano Abraham Ancer y el chileno Joaquín Niemann, quien, a propósito, tendrá el honor de compartir la primera ronda con Tiger.



Masters es Masters, los palcos están listos para disfrutar del mejor golf del mundo este fin de semana.



