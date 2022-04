En su regreso al golf, 13 meses después del accidente que hizo temer por su carrera, el golfista estadounidense Tiger Woods logró superar el corte en el Masters de Augusta, en medio de una ronda muy difícil, que comenzó muy mal, pero que logró enderezar sobre la marcha para meterse en los grupos del fin de semana.

El ‘Tigre’ terminó con 74 golpes, tres por encima del par, y quedó con un acumulado de 145 (+1), en la casilla 19 del torneo.



“Soplaba mucho, el viento hacía remolinos, encima hice algunos malos swings. El comienzo fue malo y me puse como meta terminar el par para el día. Pasé el corte, tengo una chance de estar elfin de semana”, dijo Woods.



“No me siento tan bien como me gustaría sentirme, espero esta bien”, agregó Tiger, cuando le preguntaron sobre su estado de salud y sobre las dificultades para caminar. “Si estás a cinco o seis golpes, cualquier cosa puede pasar, Va a estar frío, difícil, tengo que hacer mi parte y ponerme en números rojos para el campeonato”.



Sin embargo, Tiger no fue el único protagonista de la segunda jornada del torneo. Su compatriota Scottie Scheffler salió a demostrar que su llegada al número uno del escalafón mundial no es casualidad y tuvo una brillante actuación, con una vuelta de 67 impactos, cuatro bajo par.



Scheffler, campeón de tres torneos en esta temporada, los primeros de su carrera en el PGa Tour, es líder con 136 impactos (-8) y lleva cinco de ventaja sobre un cuarteto conformado por el japonés Hideki Matsuyama, campeón defensor; el coreano Sungjae Im, el irlandés Shane Lowry y el sudafricano Charl Schwartzel.



También está en la pelea por el título el chileno Joaquín Niemann, único latinoamericano en superar el corte: está décimo, con uno bajo par. Niemann, que jugó los primeros 36 hoyos al lado de Tiger, lo hizo todo bien hasta el hoyo 18, donde se anotó un doble bogey que lo alejó de la punta del campeonato.



