Tiger Woods: una explicación inesperada de su accidente de tránsito

La noticia del accidente de Tiger Woods el pasado 23 de febrero en California estremeció al mundo del deporte. Pasado el cimbronazo, ya instalado el golfista en su casa para continuar con la recuperación, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que acrecientan las dudas en relación a lo que que verdaderamente sucedió.



Según los investigadores del hecho, Woods aceleró su automóvil y no hizo nada para impedir la grave colisión. Además, pusieron en duda si estaba consciente cuando chocó.

El deportista no frenó en el momento en que el vehículo se salió de la autopista de Los Ángeles e incluso aceleró poco antes de perder el control del coche, para luego volcar, cuando está comprobado que Woods hasta allí estaba manejando a una velocidad normal. Siempre según los investigadores, el hecho de que no haya hecho nada para evitar el accidente, tal como se comprobó, alimentan la posibilidad de que haya estado inconsciente al momento del episodio en Ranchos Palos Verdes.



El 23 de febrero, cuando Woods regresaba del torneo Genesis Invitational de Riviera, su todoterreno Genesis GV80 se salió de la vía, chocó contra el guardarail y contra un árbol, y dio varias vueltas de campana antes de terminar volcado en una zona de vegetación. Los equipos de rescate encontraron a Woods y lograron extraerlo a través del parabrisas del coche. Después fue trasladado a la clínica en ambulancia. Tiger sufrió fracturas abiertas en la parte superior e inferior de la tibia y el peroné y lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo.



No hay pruebas de que el golfista haya ingerido alcohol, pero no se hizo ningún análisis de sangre que indicara, por ejemplo, si había tomado alguna medicación. El primer policía que llegó al lugar del accidente dijo en su momento que era un milagro que Tiger estuviera vivo y que el tramo de ruta es conocido por los accidentes debidos al exceso de velocidad. La nueva información sobre las investigaciones fue revelada por el sitio TMZ.

Tiger Woods, golfista estadounidense. Foto: EFE



En la actualidad, los videos disponibles están siendo analizados minuciosamente por la policía, que cuenta con imágenes desde el momento en que Woods salió del hotel en donde se encontraba hasta lo que capturaron las cámaras de seguridad dispuestas en el camino por donde sucedió el choque.



A inicios de marzo, Woods sostuvo ante los agentes que acudieron a asistirlo tras al accidente de su vehículo que no sabía cómo había ocurrido y que no recordaba haber conducido. Lo informó USA Today, que compartió una copia de la declaración jurada de la orden de registro que utilizó el departamento de policía de Los Ángeles para obtener la caja negra del auto que manejaba el golfista.



Las fracturas requirieron que le fuera implantada una varilla de metal en la tibia, mientras que las lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo requirieron de tornillos y alfileres.



El 16 de marzo, Woods regresó a su casa. “Feliz de informar que vuelvo a mi hogar y continúo con mi recuperación. Estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido en estas últimas semanas. Gracias a los increíbles cirujanos, doctores, enfermeras y el staff médico”, señaló el ex número 1 del PGA Tour en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Me estaré recuperando en mi casa y trabajando para estar más fuerte cada día”, añadió.



Woods es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos por varios especialistas. El estadounidense, de 45 años, tiene 82 victorias en el PGA Tour en su carrera, incluidas 15 ‘Majors’. En el último tiempo, una lesión en la espalda por la que fue intervenido en cinco ocasiones (la última en enero de este año) lo había alejado de los campos de juego.



La Nación (Argentina)

GDA

