Tiger Woods pelea de nuevo contra sus propios fantasmas

La carrera de Tiger Woods ha sido marcada por momentos de genialidad, por haber cambiado para siempre la historia del golf y por haberle dado mucha más visibilidad a este deporte, que comenzó a girar alrededor de su talento.

Pero también, y especialmente a partir de 2009, Tiger ha tenido que luchar contra circunstancias extradeportivas que frenaron su carrera y que, incluso, hicieron temer porque no volviera a jugar. Como ahora, cuando se recupera de un grave accidente de tránsito en el que sufrió múltiples fracturas en la pierna y el tobillo derecho.



Tiger está frustrado por lo que pasó. Pero, según la revista People, está empeñado en volver a los campos. Una misión que parece difícil por la gravedad de accidente y porque Tiger ya tiene 45 años. Ya le confesó a su novia, Erica Herman, y a su agente, Mark Steinberg, que hará todo lo posible por volver a jugar.



Ya lo hizo dos veces en su carrera. La primera, cuando tuvo que parar por su propia culpa. El 27 de noviembre de 2009 había sufrido otro accidente de tránsito, cuando chocó con su camioneta. Solo sufrió cortes en la cara, pero luego se supo que el accidente ocurrió después de una disputa sentimental. Poco después anunció un retiro indefinido para dedicarse a su familia. Volvió a jugar a los cinco meses, pero el escándalo le costó su matrimonio.



El otro martirio de Tiger en su carrera han sido las lesiones. En su mejor momento, llegó incluso a ganar torneos con problemas físicos, como cuando ganó, en una sola pierna y soportando dolores, el US Open de 2008.



Aquejado por problemas de espalda, se sometió a tres cirugías sin éxito. En 2017 tomó una decisión arriesgada: una nueva operación que implicaba una fusión de vértebras. Pocos apostaban a un regreso exitoso y menos cuando, el del 29 de mayo de 2017, Woods fue detenido por la policía de Jupiter (Florida, Estados Unidos), acusado de conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Así quedó el auto en el que iba Tiger Woods, tras el accidente. Foto: EFE

Versiones de prensa aseguraban que conducía en estado de embriaguez. La realidad es que Tiger no soportaba los dolores y terminó mezclando medicinas para tratar de aliviarse.



Después de mucha terapia, de dejar de pegar golpes con los palos de golf y de un trabajo enorme, Tiger intentó ser el de antes en 2018: cerró el año ganando The Tour Championship y en 2019 volvió a ganar el Masters de Augusta.



Tiger estaba de nuevo en receso cuando ocurrió el accidente que lo tiene hoy en un hospital (véase recuadro). Lo habían operado de nuevo por dolores en la espalda.



¿Volverá? Un fanático suyo, llamado Barack Obama (expresidente de Estados Unidos), declaró: “Si hemos aprendido algo a lo largo de los años es a no descartar nunca a Tiger”.



