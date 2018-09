Cinco años después, volvió el mejor Tiger Woods

El mundo del golf tuvo que esperar 1.876 días para volver a ver ganar al mejor jugador de los últimos tiempos, el estadounidense Tiger Woods. Aunque pareciera poco, fue un espacio de tiempo en el que la incertidumbre fue una constante en la vida de este fenomenal jugador. Su vida privada y sus lesiones lo metieron en un túnel en el que los atisbos de luz apenas parecían de vela de iglesia.

Espoleado no por el éxito y el dinero, sino por la vergüenza y la responsabilidad de haber sido la gran figura del golf, quien parecía haberse convertido en contraseña de la confusión volvió para plasmas su juego, su magia y su talento para fortuna del planeta, no solo del golf, sino del deporte.



“Al comienzo del año parecía casi imposible, pero a medida que pasaban los meses me di cuenta de que podía jugar, que mi swing estaba mejor”, dijo un emocionado Woods en el 18. “Me dio trabajo no llorar, apenas puse la pelota en el green pude darme cuenta de que podía ganar”, agregó.

Camino a la victoria

La temporada de regreso de Tiger comenzó temprano, jugando el Farmers Insurance Open, en enero. Desde allí se pudo notar que quería volver y ansiaba volver a ganar. Jugó 18 torneos y estuvo aun cerca del triunfo antes del cierre de la FedEx: en el Valspar Championship terminó de segundo, en el Abierto Británico fue sexto con un juego sensacional, y muy cerca estuvo en el PGA Championship de conseguir su decimoquinto Major.



En los playoffs de la FedEx Cup vino de menos a más. Hace 15 días se acercó a la victoria en el BMW Championship, habiendo partido con una vuelta de 62 golpes. Todo esto hacía barruntar que no se quería ir sin una victoria en esta temporada.

Uno de los campos históricos del golf, East Lake, la casa del gran Bobby Jones, fue el escenario escogido por el gran Tiger para conseguir su victoria número 80 y situarse a dos de Sam Snead, que conserva aún la marca de mayor número de triunfos en el PGA Tour.



La final fue todo un espectáculo, por todo lo que sucedía en el evento. El mundo entero del deporte, expectante, esperando por fin la victoria del moreno de Cypress. Miles de personas se acercaron al campo para ver el cierre del Tour Championship. Tiger, como en sus buenas épocas, los fue intimidando a todos. Rápidamente se fueron derrumbando sus rivales y hoyo a hoyo, Woods sacaba más ventajas. Justin Rose tuvo que exigirse para mantener la victoria final en la FedEx Cup: Tiger lo obligó a hacer un birdie en el hoyo 72.



En verdad, fue casi un paseo. Solo vino a sentir un poquito de presión en los hoyos 15 y 16, donde se anotó sendos bogeys, pero llegó con dos de ventaja al 18, un par 5 donde con un par se alzó con la victoria. La gente se desbordó. Fue una locura, algo que no se veía hacía muchos años. Rugían los miles de espectadores “USA, USA”, porque a partir del viernes se jugará la Ryder Cup, Y Versalles se alista para una de las mejores ediciones del torneo, con la vuelta de la máxima estrella del golf mundial al equipo estadounidense.



Tiger, con 42 años, aún nos hace soñar con que podría alcanzar los 18 títulos mayores de Jack Nicklaus. Cabe recordar que el gran ‘Oso Dorado’ ganó su último torneo de grand slam a los 46 años. Si el ‘Tigre’ continúa sano, el próximo año podría aumentar sus triunfos en el PGA Tour y también en los torneos grandes, ya que los campos escogidos le vienen bien.



Fue una victoria que, como ninguna, trae inmensos beneficios para que el golf recobre lo que había perdido desde que Tiger perdió el trono, el mismo que anduvo deambulando de mano en mano. Ninguno de los nuevos tuvo el talante y las condiciones para haberse quedado con el cetro. Tiger está de regreso.



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO