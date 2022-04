En números, fue su peor participación en el Masters. Tiger Woods entregó este domingo una tarjeta de 78 golpes, seis por encima del par, para acumular 301 impactos en cuatro días (+13).

Sin embargo, el ‘Tigre’ volvió a llevarse todas las ovaciones y muchos elogios. Hace un mes, ni él mismo sabía si iba a poder jugar en Augusta, un año después de un accidente de tránsito que estuvo a punto de costarle la amputación de su pierna derecha. No solo jugó, sino que pasó el corte y estuvo los cuatro días en el campo.



Con camiseta roja y gorra negra, su atuendo tradicional para jugar los domingos en los grandes torneos, Tiger agradeció todo el apoyo recibido, así sus números hayan estado lejos de sus mejores momentos. Luego recibió los abrazos de su mamá, sus hijos y su equipo de trabajo.



Así vivió Tiger Woods su regreso al Masters

“Tenía las mismas dudas que ustedes. Fue una sensación increíble. No jugué mi mejor golf, pero solamente tener el apoyo de los patreons es increíble, las palabras no pueden describir lo que siento. Ver dónde estaba hace un año, ver donde estaba en ese momento y jugar las cuatro rondas, hace un mes no sabía si podía hacer esto. Fue una semana positiva, tengo que hacer algo de trabajo y mejorar, pero estoy listo”, declaró Woods en la transmisión oficial del Masters.



Tiger reconoció que no fue fácil jugar el torneo, por las consecuencias del accidente que aún lo afectan en su vida diaria.



“Es difícil. Tuve esos días en los cuales no quiero hacer nada y me duele todo, pero tengo un gran equipo alrededor mío, son positivos, me motivan, me ayudan en esos días que son tan difíciles. También hay días fáciles, pero son más los difíciles, tengo que dedicar tiempo y trabajar. La parte más difícil es la recuperación, los baños de hielo me duelen mucho, pero funcionan. No pude hacerlo sin toda esa ayuda y todo ese apoyo”, agregó.

Tiger estará de nuevo en el Abierto Británico



Posteriormente, en charla con Sky Sports, Tiger confirmó que estará en la edición 150 del Open británico, que se jugará en Saint Andrews y donde Woods ganó el torneo en dos ocasiones, 2000 y 2005.



Además, el 'Tigre' dijo que espera poder estar en buena forma para jugar el segundo Major del año, el PGA Championship, que comienza el 19 de mayo en Southern Hills. La última vez que se jugó en ese campo, en 2007, el campeón fue Woods.



El anterior peor resultado de Woods después de 72 hoyos en Augusta fueron los 293 golpes (+5) de las ediciones de 2012 y de 1995, cuando debutó como amateur en este torneo que ha conquistado en cinco ocasiones, la última de ellas, en 2019.



