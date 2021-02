Tiger Woods vuelve a tener en riesgo su carrera, tras el accidente

Un accidente automovilístico volvió a poner en riesgo la carrera de Tiger Woods, el golfista con más triunfos en el PGA Tour (82, igualado con Sam Snead) y ganador de 15 torneos de grand slam.

Woods fue sometido a una cirugía luego de sufrir “fracturas compuestas” en las piernas y otra en un tobillo. Su vida no está en peligro.



El accidente ocurrió el martes por la mañana, hora local, en Ranchos Palos Verdes, una ciudad dentro del condado de Los Ángeles. Los bomberos, según las primeras informaciones, fueron capaces de sacar a Woods de su vehículo. Luego fue trasladado al Centro Médico Harbor UCLA.



El vehículo todoterreno de Woods, de 45 años, terminó volcado fuera de la sinuosa carretera, con la parte delantera gravemente dañada y los airbags desplegados, a varios metros del punto del accidente, situado en un área residencial.



“El vehículo viajaba hacia el norte en Hawthorne Boulevard, en Blackhorse Road, cuando se estrelló, sufriendo daños importantes. El conductor y único ocupante fue identificado como el golfista Eldrick ‘Tiger’ Woods”, confirmaron las autoridades.



Varios medios locales se refirieron inicialmente a la condición de Woods como “crítica”. Sin embargo, las últimas informaciones aseguran que las heridas sufridas en el accidente no comprometen su vida, según confirmó el teniente Michael White, de la Policía de Los Ángeles, citado por el periodista de Golf Magazine Dylan Dethier.



En conferencia de prensa, la Policía confirmó que Tiger fue encontrado “estable y consciente”, que tenía puesto el cinturón de seguridad, que siempre estuvo “tranquilo y lúcido” y que no podía movilizarse por sus propios medios. “Es muy afortunado que el señor Woods haya salido vivo de esto”, dijo el diputado Carlos González.



Según el portal TMZ, Woods, quien fue anfitrión el fin de semana pasado de un torneo del PGA Tour, The Genesis Invitational, se hospedaba en un hotel de la zona del accidente para grabar un programa de televisión.



El golfista debía desplazarse a otro punto y, según fuentes de la producción del programa, Tiger conducía su vehículo muy rápido y estuvo a punto de chocar el auto del director.

Respaldo

El accidente tuvo un especial impacto en el mundo del golf, donde generó gran conmoción entre sus colegas. “Con el corazón roto y en shock al enterarme del accidente de Tiger Woods hoy (martes)”, escribió en Twitter el actual campeón del Abierto de Estados Unidos, Bryson DeChambeau.



“Espero que Tiger esté bien”, afirmó por su parte el estadounidense Justin Thomas, número tres del mundo. “Duele ver a uno de tus... ahora uno de mis mejores amigos, tener un accidente. Solo espero que esté bien. Solo me preocupo por sus hijos. Estoy seguro de que están luchando”, agregó.



El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, emitió una declaración en la que dijo estar a la espera de más información sobre el estado de su estrella. “En nombre del PGA Tour y de nuestros jugadores, Tiger está en nuestras oraciones y tendrá todo nuestro apoyo mientras se recupera”, afirmó.



Woods se sometió recientemente a una quinta cirugía para afrontar sus problemas de espalda, que han lastrado su rendimiento durante las últimas temporadas.

Apenas el domingo, Woods reconoció que estaba en duda su participación en el próximo Masters de Augusta, que se celebrará en abril.



Este nuevo paso por el quirófano volvió a envolver de dudas el futuro deportivo de Woods, quien en otras ocasiones ha protagonizado espectaculares recuperaciones de sus lesiones y problemas personales.



Woods se vio envuelto en un gran escándalo en 2009, cuando tuvo otro accidente vial frente a su casa de Windemere (Florida). Posteriormente comenzaron a salir a la luz numerosas infidelidades, que un año después derivaron en el divorcio de su esposa, la sueca Elin Nordegren.



En mayo de 2017, Woods fue detenido cerca de su vivienda en Florida después de quedarse dormido al volante de su coche en plena calle, lo cual el golfista justificó por haber tomado una mezcla de medicamentos recetados. Woods se declaró culpable de conducción temeraria y tuvo que afrontar una multa y servicios comunitarios.



DEPORTES

Con AFP y Efe

