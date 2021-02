Tiger Woods: la compleja recuperación si quiere volver al golf

Tiger Woods se recupera del accidente automovilístico que casi le cuesta la vida en una clínica de Los Ángeles. El astro del golf fue trasladado el viernes desde el Hospital Harbor-UCLA al centro Cedars-Sinai, donde los médicos que lo atienden siguen de cerca las fracturas en sus piernas. "Los procedimientos fueron exitosos, Tiger mejora y está de buen ánimo", reza un comunicado publicado en el perfil oficial del deportista en Twitter.



Le puede interesar: (Falcao García, portador de una excelente noticia).

Un cable de la agencia AP recordó que Woods quedó herido de gravedad el martes, luego de la camioneta Genesis 2021 en la que viajaba se estrellara en un suburbio costero de Los Ángeles.



El auto invadió los carriles contrarios y volcó varias veces. Como resultado de las colisiones, Woods sufrió varias fracturas en la tibia y el peroné de su pierna derecha. Eso obligó a los médicos a colocarle una varilla para estabilizar las lesiones. Además, Woods tiene tornillos y clavos en huesos del pie y tobillo que también fueron afectados por el siniestro. Se desconoce todavía si podrá volver a jugar al golf, y todo apunta a que los sistemas de seguridad del auto le salvaron la vida.



También lea: (Maradona: fuerte acusación de sus hijas Gianinna y Jana).

"Tiger se recupera y está de buen ánimo"

El médico Jonathan D. Gelber es cirujano ortopédico y escribió el libro "La espalda de Tiger Woods". En una columna para el diario The Guardian, el especialista dio detalles sobre el futuro clínico (y profesional) del deportista.



"La declaración más reciente sobre Woods mencionaba la liberación de la cubierta de sus músculos para aliviar la presión. De todas las posibles lesiones mencionadas, ésta es la más rara, y a menudo la más grave. Apunta a una condición llamada síndrome compartimental, que es una verdadera emergencia ortopédica. Al producirse una hemorragia o una hinchazón en la pierna, la presión puede superar la capacidad del cuerpo de bombear sangre a los músculos de la pierna. Como resultado, el músculo puede perder el flujo sanguíneo y empezar a morir si no se libera la presión. Esto puede requerir múltiples incisiones grandes alrededor de la pierna. Una vez que la hinchazón baja, la piel a veces puede volver a cerrarse de lado a lado, pero otras veces la pierna puede requerir un injerto de piel", anticipó Gelber.



El médico añadió: "El mayor problema para Woods puede ser la fuerza de sus piernas. Los atletas de alto nivel utilizan todo su cuerpo cuando compiten. Ya sea lanzando, boxeando o balanceando un palo de golf, la generación de energía y el impulso son claves para obtener resultados óptimos. Woods ya ha tenido segmentos de su columna vertebral fusionados debido a repetidas cirugías para eliminar material de discos abultados. Una vez que las partes de la columna se fusionan, se pierde cada vez más rotación. Y con el potente swing de Woods, cada grado cuenta. En el futuro, tendrá que curar sus huesos, pero también sus músculos. También tendrá que fortalecer esos músculos y restablecer la actuación orquestal que es un poderoso swing de golf. Eso puede llevar un año o más, incluso con una operación artroscópica de rodilla, por no hablar de las fracturas múltiples y el síndrome compartimental".



Además: (Nairo y Egan: este será el próximo reto en Europa).



Sobre el regreso de Woods a los links, Gelber optó por la cautela: "Es demasiado pronto para decir si volverá a jugar al golf profesional, y no hay duda de que sus lesiones son un grave impedimento para sus posibilidades de volver al circuito, sobre todo porque tiene más de 40 años y ha sufrido otras lesiones que amenazan su carrera".



LA NACIÓN

GDA