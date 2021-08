Smith y Rahm, líderes de The Northern Trust; Muñoz, mejor latinoamericano

El australiano Cameron Smith terminó el sábado con una tarjeta de 60 golpes sellando su andar por la tercera ronda con 16 bajo par (197 golpes), e igualó en la cima del torneo al español Jon Rahm, número uno del mundo.

El jugador de 28 años de Brisbane disparó un 60 sin bogeys para igualar a Rahm, el mejor clasificado que también terminó con 197, después de 54 hoyos en el primer evento de playoffs de la temporada en la FedEx Cup.



"El campo está bastante suave", dijo Smith. "Espero que los chicos lleguen allí. Todos haremos nuestro mejor esfuerzo".



Por su parte, Rahm, el actual campeón del US Open, que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio debido a covid-19, logró el nivel par en los últimos nueve hoyos para entregar tarjeta con 67 (-4).



"He podido ver el lado positivo de las cosas y volver aún más fuerte, dijo el número uno del mundo. "Vine aquí listo para ganar".



El jugador latinoamericano mejor ubicado hasta el momento es el colombiano Juan Sebastián Muñoz, en el puesto 28, con 205 impactos (-8), seguido del chileno Joaquín Niemann en el 34 con 206 (-7) y los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, en los lugares 40 y 50 con 207 (-6) y 50 con 208 (-5), en ese orden.



No habían pasado el corte del segundo día el argentino Emiliano Grillo, el venezolano Jhonattan Vegas, el español Sergio García y el segundo del escalafón mundial de la PGA, el estadounidense Dustin Johnson.



Poco antes de concluir la tercera ronda este sábado, los organizadores del evento pospusieron la ronda final del domingo para el lunes debido a la llegada del huracán Henri, que generó advertencias meteorológicas en toda la región.



