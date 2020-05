'The last dance' abre catálogo de 25 series y documentales deportivos

El deporte es protagonista de grandes series y documentales que causan furor en las diferentes plataformas online o streaming.



Indiscutible, el superéxito en esta temporada de la cuarentena por el nuevo coronavirus ha sido 'The Last Dance', la serie sobre el último año de los Bulls de Michael Jordan en la NBA.

Las rivalidades, historias llamativas, el fracaso y el éxito, la trama interna en cada competencia, los secretos, los esfuerzos... Hay algunos imprescindibles en series de deportes en Netflix, HBO, Movistar. Amazon o Apple TV.



Este jueves, Apple TV anunció el lanzamiento de "Greatness Code", protagonizada por tres súperestrellas deportivas.Aquí: las 25 series y/o documentales deportivos del momento:

1. 'The last dance'

Michael Jordan Foto: Archivo EL TIEMPO

La serie está centrada en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls, en la que sería la última temporada de Michael Jordan en la franquicia de Illinois. Los Bulls consiguieron su sexto anillo, así como el futuro de su plantilla y cuerpo técnico, por la inminente marcha de su estrella la temporada siguiente.



2. 'Greatness Code'

Usain Bolt Foto: AFP

LeBron James, Usain Bolt y Tom Brady protagonizarán el próximo documental de Apple TV+, que en cada episodio relatará un momento decisivo en la carrera de un deportista de élite.

3. 'El día menos pensado'

Movistar y Nairo Quintana Foto: EFE

Un documental que resume la temporada 2019 del Movistar Team, desde la victoria de Ríchard Carapaz en el Giro de Italia hasta los problemas internos en el Tour y la salida de Nairo Quintana y Mikel Landa.



4. 'Alexis Viera, una historia de superación'

Alexis Viera, en la clínica. Foto: Instagram de Alexis Viera

Cuenta la historia del portero uruguayo que atajó en el América de Cali, quien recibió un tiro durante un atraco y, tras varias operaciones y salir del coma, encontró un nuevo propósito en la vida.

5. 'Formula 1, drive to survive'

Finalmente, el Sistema Halo, fue aprobado por la Fia para la próxima temporada. Foto: EFE

Documental que, en dos temporadas, cuenta la intimidad de la máxima categoría del automovilismo mundial.

6. 'Maradona en Sinaloa'

Diego Armando Maradona, DT de Dorados de Sinaloa. Foto: AFP

'Maradona en Sinaloa' resum, en siete partidos, el paso de Diego Maradona, uno de los más grandes jugadores de toda la historia, por uno de los clubes más populares del ascenso mexicano.

7. 'Por siempre Chape'

Tragedia del Chapecoense Foto: EL TIEMPO

La historia del Chapecoense, su nacimiento, la gloria de haber llegado a la final de la Copa Suramericana, la tragedia que costó la vida de casi todo su plantel y el testimonio de varios sobrevivientes y sus allegados.

8. 'Boca Juniors confidencial'

Boca Juniors Foto: AFP

Hace un repaso por la intimidad de uno de los clubes más populares de Argentina y Suramérica.

9. 'River, el más grande siempre'

Hinchas de River Plate. Foto: EFE

Repasa la historia y los más grandes logros de River Plate desde su fundación.

10. 'Del Sunderland hasta la muerte'

Jack Rodwell, volante del Sunderland. Foto: AFP

Muestra la pasión y entrega de los seguidores de este club, aun en los momentos más difíciles de su historia.

11. 'Gold Stars: la historia oficial de la Copa Mundial de la Fifa'

Copa Mundo Foto: EFE

Muestra los mejores momentos de todos los mundiales. No se pierda, en el primer capítulo, una destacada referencia a Colombia y a James Rodríguez.



12. 'Apache, la vida de Carlos Tevez'

Carlos Tevez Foto: EFE

Es un dramatizado sobre la vida del crac de Boca Juniors, desde su primeros pasos en Fuerte Apache hasta su llegada al primer equipo.

13. 'The Losers'

Los jugadores del Barcelona se lamentan por la derrota. Foto: AFP

La historia del deporte contada desde una perspectiva que siempre queda al margen: la de la derrota.

14. 'The Mavericks'

Siete capítulos de esta docuserie de Netflix que habla de todos los deportes pero, sobre todo, de todas aquellas estrellas que quisieron más o que desobedecieron las normas.

15. 'Becoming Champ10ns'

Francia, campeona mundial en 1998. Foto: Archivo. EL TIEMPO

La historia de los campeones mundiales de fútbol. Solo 8 selecciones lo han ganado en la historia y son las protagonistas que cada capítulo. El bonus track es una reflexión y análisis de la Copa del Mundo.

16. 'The Real Football Factorie'

Pelea entre hinchas Foto: AFP

Serie documental de seis capítulos sobre cada zona del Reino Unido y sus hooligans. Escocia, Londres o Yorkshire son los campos de batalla de esa pasión desmedida que causa la rivalidad entre grupos de hinchas salvajes perfectamente organizados para la pelea y a dominar al rival con violencia.

17. 'Fightworld'

El actor Frank Grillo (con experiencia y afición en artes marciales) recorre el mundo conociendo las distintas culturas de lucha en distintos países.

18. Premier League Legends

Foto: TOMADO DE TWITTER @LFC

Las grandes estrellas de la Premier League que hicieron historia en capítulos de 25 minutos habla sobre esas leyendas del fútbol inglés que hicieron historia.

19. First Team: Juventus.

Juventus. Foto: AFP

El equipo de fútbol cuenta con su serie en Netflix. Documental de todo lo relacionado con un club que tiene más de cien años.

20. Nadal – Federer y el partido del siglo

Roger Federer y Rafael Nadal. Foto: Reuters

Un documental que cuenta una de las rivalidades más importantes del deporte, la de Rafa Nadal con Roger Federer en el tenis.

21. Icaro

Ícaro. Foto: Netflix

Un documental que ganó el Premio Óscar del 2018. La descarnada trama del dopaje en el ciclismo y en el deporte ruso.

22. 'El Barça de Guardiola: take the ball, pass the ball'

Josep Guardiola fue el líder de una de las épocas más fructíferas del FC Barcelona. Foto: Alessandra Tarantino / EFE

Uno de los documentales más relevantes del fútbol actual. Casi dos horas con todos los detalles de Pep Guardiola como entrenador del Barcelona que consiguió 14 títulos en cuatro años.

23. 'Les Bleues'

Francia campeona del Mundial de Rusia 2018. Foto: MAURICIO MORENO / EL TIEMPO

La selección de Francia es el reflejo exacto de cultura. Un documental en el que no solo se habla de fútbol sino de cómo la realidad de un país.

24. 'The english game: juego de caballeros'

El nacimiento del fútbol profesional en Inglaterra desde mediados de 1800 en una ficción que se apoya en una gran porción de hechos reales para construir la historia de seis capítulos.

25. 'El corazón de Sergio Ramos'

Es una nueva perspectiva del capitán del Real Madrid y figura de la Selección de España con imágenes inéditas.

DEPORTES