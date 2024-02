Así es 'The Duke', el balón del Super Bowl hecho a mano

Con una tradición arraigada desde 1941, el balón oficial de la NFL, conocido como 'The Duke', continúa siendo un símbolo icónico del fútbol americano. Es producido a mano en la fábrica de Wilson en Ada, Ohio.



Cada año, más de 700.000 unidades de 'The Duke' son elaboradas a mano, con un ritmo de hasta 2.500 balones producidos diariamente.



Este proceso, compuesto por cinco pasos que involucran a más de veinte trabajadores especializados, garantiza la calidad y durabilidad del balón que será utilizado por los grandes jugadores del Super Bowl.



El nombre 'The Duke' rinde homenaje a Wellington Mara, una figura emblemática en la historia de la NFL y exdueño de los New York Giants, quien era apodado cariñosamente como 'The Duke'.

Para satisfacer la creciente demanda y mantener los estándares de calidad, Wilson ha iniciado la construcción de una nueva fábrica ultramoderna en Ada.



Además, en conmemoración del Super Bowl que se llevará a cabo en Las Vegas, Wilson ha lanzado ediciones especiales de 'The Duke' que seguramente serán codiciadas por los coleccionistas y aficionados.



Estas ediciones incluyen el logotipo del gran evento deportivo y los nombres de los equipos participantes, los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.



Si bien estas piezas de colección tienen un precio de $ 249.95 dólares, excluyendo impuestos, representan una oportunidad única para los aficionados de poseer un símbolo auténtico del Super Bowl.

El partido en números

En cuanto al propio juego, el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers promete ser emocionante, con el Allegiant Stadium de Las Vegas como escenario de esta épica batalla deportiva.



Aunque en la última semana los precios de las entradas han bajado hasta un 15 %, el billete más barato para el Allegiant Stadium se vendía el último miércoles por más de 6.500 dólares en la plataforma de venta en línea TicketSmarter.

Superbowl 2024. Foto: Allegiant Stadium

Con anuncios de treinta segundos durante el juego que alcanzan un costo récord de siete millones de dólares, el Super Bowl es mucho más que un evento deportivo; es un espectáculo que atrae a espectadores de todo el mundo, incluidas celebridades como Lionel Messi, David y Victoria Beckham, así como leyendas del deporte como Tom Brady y Anthony Hopkins.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.