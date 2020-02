A Villegas le salió competencia por el título en el Country Club

Si algo le sorprendió en su momento a Camilo Villegas, cuando volvió a competir en el Korn Ferry Tour después de casi 15 años, fue la juventud de sus rivales. Un poco en broma, le dijo esto a EL TIEMPO: "La verdad es que cada día estamos más viejitos (risas). El otro día estaba pegando unos putts y le digo a mi hermano que todos tienen cara de niños y la verdad es que son niños de 20, 21, 22, 23 años".

Uno de esos jovencitos que hoy compite contra Villegas es ahora el único líder del Country Club de Bogotá Championship. Se trata del estadounidense John VanDerLaan, de apenas 23 años, que comenzó su carrera profesional en 2018. El año pasado fue séptimo en el torneo de clasificación final y así entróal Korn Ferry Tour este año.



VanDerLaan sorprendió a Villegas y a todo el mundo al disparar una ronda de 66 golpes, cinco bajo par, para quedar en solitario en la punta, con un acumulado de 195 golpes (-17). Tuvo una ronda sin errores y con cinco birdies en su tarjeta.



Villegas, por su parte, le bajó dos golpes al par del campo Fundadores, con cuatro birdies y dos bogeys, uno comenzando (en el hoyo 1, cuando hizo un mal tiro de salida), y otro terminando, en el 17.



“Fue un día de mucha paciencia. No arranqué muy bien en el 1 pero eso no me sacó de concentración. Para la vuelta empezó a llover y eso cambia las condiciones. Los ‘greenes’ se ponen algo blandos y en un campo como este hay que saber dónde atacar y dónde no hacerlo”, señaló Villegas, segundo a tres golpes de VanDerLaan y empatado con el estadounidense John Chin. El antioqueño agregó:

El apoyo del público es algo para destacar. Me han apoyado a lo largo de mi carrera y esta semana no ha sido la excepción FACEBOOK

TWITTER

La lucha por el título está muy apretada. A cuatro golpes del líder y a uno de Villegas y Chin están el chileno Mito Pereira y el estadounidense Will Zalatoris.



En cuanto a los otros dos colombianos que superaron el corte, Nicolás Echavarría ascendió a la casilla 41, con 206 golpes (-2) y dos bajo par este sábado. Por su parte, David Vanegas tuvo que remar muy desde atrás para superar un triple bogey en el primer hoyo, al irse afuera en su primer tiro, pero luego tuvo altibajos: cuatro birdies en los primeros nueve y dos birdies, dos bogeys y un doble bogey en la vuelta para terminar uno sobre par y un acumulado de 206 (-3), que lo deja en la casilla 51.



​VanDerLaan, Villegas y Chin jugarán juntos en la última ronda del torneo. La salida está programada para las 10 de la mañana en el campo Fundadores del Country Club. Al colombiano le salió fuerte competencia por el título.



DEPORTES