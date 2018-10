¡Botín inesperado: tercer oro de Colombia en Juegos de la Juventud!

Faltan cuatro días para que la antorcha olímpica en Buenos Aires (Argentina) se apague y culminen los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero la delegación colombiana ya pasó el umbral, superó los pronósticos, pues cuenta con tres medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, un botín grande que mejora las dos participaciones anteriores.

Este domingo, Daniel Restrepo cumplió con el metal dorado que obtuvo en el trampolín de 3 metros. Era uno de los deportistas señalados para ganar esta clase de medalla, y lo hizo, respondió, con un puntaje de 576,05, con el que dejó con la presea de plata al británico Anthony Harding, mientras que el tercer puesto lo ocupó el ruso Ruslan Ternovoi.



Restrepo fue el abanderado en la sobria ceremonia de los Juegos, lo fue porque venía precedido de un título mundial juvenil, el que obtuvo este año en Ucrania en la misma prueba, con 583,35 unidades, pero para él eso ya es historia, por eso una vez se bajó del podio comenzó a pensar en el oro en Buenos Aires.



“Venía de ser campeón mundial, pero uno se debe bajar de esa nube. El Mundial pasó, comenzamos de cero. He entrenado demasiado para esto y lo he conseguido”, dijo Restrepo tras bajarse del podio.



El saltador colombiano es entrenado por Wilson Molina, quien lo ha guiado y lo ha llevado a ganar.



“Es una alegría, es un orgullo de patria y hasta lloré, derramé muchas lágrimas. Es un premio al sacrificio y gracias a mi familia, a mi entrenador”, agregó el juvenil deportista, que nació hace 18 años en Itagüí y que desde hace 15 practica clavados.

Y agregó: “Tengo una medalla que me da la opción de soñar con ganar en los Olímpicos de Verano. Solo espero seguir entrenando y trabajando como lo vengo haciendo para que eso se cumpla”.

Las otras medallas

La cosecha de oros colombianos arrancó temprano con el patinaje. Gabriela Rueda y Jhony Angulo le dieron los primeros títulos a la delegación. Rueda se impuso con 42 puntos en la tabla general. La plata quedó en poder de la francesa Honorine Barrault (36 pts.) y el bronce fue para la italiana Valanzano Giorgia, también con 36 unidades.



“Tuve presión en las primeras competencias, pero lo fui superando. Luego del Mundial trabajé varios puntos débiles, uno de ellos, la velocidad, y se ve que los entrenamientos fueron los mejores”, señaló la medallista de oro.



Angulo, por su parte, logró el metal dorado con 39 puntos, dejando con la medalla de plata al italiano Vincenzo Maiorca, que logró un punto menos. El bronce quedó en poder de Merinj Scheperkamp, que obtuvo 30 unidades.



“El primer día comenzamos bien, la sumatoria de puntos nos sirvió para que en el remate de las carreras nos acomodáramos de acuerdo a la ventaja que teníamos”, dijo Angulo.



Y agregó: “El trabajo que se ha hecho es bueno, hemos mejorado en la confianza cuando entramos a la pista, de eso me di cuenta porque cuando entré a la pista estaba inestable, pero corregí”.



En la jornada de ayer, María Camila Osorio y Nicolás Mejía consiguieron la medalla de plata en el torneo de dobles mixtos del tenis.



“Los rivales jugador bien, eso hay que reconocerlo. Claro, queríamos el oro, pero no se pudo. Este metal de plata es bueno, es un resultado importante para mí”, le dijo Osorio a EL TIEMPO.



La pareja de colombianos cayó en la final del certamen contra los japoneses Naoki Tajima y Yuki Naito, 0-2, con parciales 2-6, 3-6.



El sábado pasado, María Camila obtuvo el tercer puesto en el torneo de individual, por lo que se convierte en la primera deportista nacional en obtener dos metales en esta edición de los Juegos.



Plata también han ganado Juan Montealegre en equipo mixto del judo, Kelly Junkar y Yineth Santoya en las pesas, todos con buen futuro.

Los bronces han corrido por cuenta de Estiven Villar (pesas) y Gabriela Bolle y Juan Ramírez en el BMX.



Los Olímpicos de la Juventud finalizarán el próximo jueves y el botín actual de la delegación colombiana puede aumentar, pues todavía hay opciones de triunfar en atletismo, en el que hay esperanza de ganar con Valeria Cabezas, en 400 vallas.



