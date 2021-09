Colombia arrancó con triunfo en el Suramericano de Voleibol

La Selección Colombia femenina de voleibol venció 3-0 a su similar de Chile, en la primera salida de ambos equipos en el Campeonato Suramericano de este deporte, que se lleva a cabo en Barrancabermeja.

Colombia arrancó con pie derecho, gracia a la ofensiva del grupo dirigido por el brasileño, Antonio Rizola, que ajustó el triunfo en este corto torneo.



Le puede interesar: (Colombia va por el cupo al Mundial de voleibol del 2022)



Amanda Coneo, María Alejandra Marín, Yeisy Soto y Margarita Martínez fueron claves para un triunfo que se fraguó con parciales 25-20, 25-13 y 25-12.



Chile no fue un rival fuerte, se prepara para ser la anfitriona en los Juegos Panamericanos de Santiago en el 2023, pero le falta mucho camino.



Las colombianas fueron consistentes, aunque en el primer tiempo se vieron contra la pared por el empuje del rival.



Brasil, a primera hora, venció 3-0 a Perú, con parciales 25-17, 25-16 y 25-17, demostrando su inmensa superioridad en este certamen.



Las jugadoras brasileñas vienen de conseguir la medalla de plata en el torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio y son favoritas para imponerse.



Los seleccionados en competencia disputan dos cupos para el Mundial de este deporte, a realizarse en el 2022 en Países Bajos y Polonia.



Este jueves, la segunda fecha: Brasil vs. Argentina y Colombia vs. Perú.



Le puede interesar: (‘Teo’ Gutiérrez y Gustavo Restrepo se agarraron en el túnel)



Deportes