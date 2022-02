Este domingo los Cincinnati Bengals se enfrentan a Los Ángeles Rams por primera vez en su historia. Lo hacen en el Super Bowl, el partido más importante de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por su sigla en inglés).



Aunque en la cabeza de los fanáticos está el duelo de mariscales de campo entre Matthew Stafford, de los Rams, y Joe Burrow, de los Bengals, para la mayoría de la población general está en la mente el show del medio tiempo y los memes que deja el espectáculo.



Le presentamos las imágenes más creativas que circulan por redes sociales.

El show, en memes

Yo esperando a que salga Eminem, Snoop Dogg y Dr. Dre en el medio tiempo del Superbowl. #SuperBowl #PepsiHalftime pic.twitter.com/5tzYRp3qAG — Retro 80s y 90s (@80s_y_90s) February 13, 2022

ES HOY, ES HOY!!



Hoy Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar en el #SuperBowl sin duda alguna este será un #HalfTimeShow para la historia. pic.twitter.com/sj516HiHY5 — Titanio Records (@Titanio_Records) February 13, 2022

Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J.Blige, Eminem y Kendrick Lamar fueron los artistas que se adueñaron del escenario en la edición 56 del Super Bowl.



En las gradas del SoFi stadium se vieron grandes figuras del deporte norteamericano. LeBron James y Shaquille O'Neal, entre otros.

- ¿Por qué tan elegante Homero?



- Hoy Dr.Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, darán el mejor show de medio tiempo de la historia del #SuperBowl, muchacho. pic.twitter.com/zephMcuijw — 🐐 (@JulianGarzaNava) February 13, 2022

Comenzó el show de medio tiempo #SuperBowl pic.twitter.com/GECm8D0xdO — Real Time 📈 (@RealTimeRating) February 14, 2022

Como pintaba desde un comienzo, el show fue un verdadero homenaje al rap norteamericano. En un principio, Snoop Dogg, ataviado con un traje azul, y Dr. Dre se robaron el show con la presentación de su éxito 'The Next Episodie'.



Luego el turno fue para Mary J.Blige, quien emocionó de sobremanera al público. Pero la actuación de Kendrick Lammar con el 'Dr. Dre day' fue la que contó con mejor montaje, según los comentarios en redes.



Eminem siguió la estela rapera con su 'hit' 'Lose yourself'.

El 90% de la playlist del #HalftimeShow estaba presente en tu Walkman Sony Ericsson del 2004 #SuperBowl pic.twitter.com/Tzdq1iLSjX — Yesenia Palacios (@yezz_0802) February 14, 2022

Esta bien chida su sudadera de plato del snoop dog #HalfTimeShow #SuperBowl pic.twitter.com/tXj47iDG23 — ᴬʳᵗᵘʳᵒ (@ayyjoven) February 14, 2022

