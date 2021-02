Esta fue la mayor decepción del Super Bowl

No todo fue color de rosa en el pasado Super Bowl, el evento que acapara la atención del mundo y que fue ganado por los Bucaneros a Jefes.

La final del fútbol americano de la NFL es el evento más atractivo y el más visto en Estados Unidos, pero la edición del 2021, aunque siguió esa regla, no tuvo una estadística favorable.



Este Super Bowl tuvo una audiencia de 96,4 millones de personas en todas las plataformas, un buen número, pero es la cifra más baja desde el certamen del 2007.



Se dice que unas 102,3 millones de personas estuvieron pendientes del juego del año pasado.



El duelo entre Tom Brady y Patrick Mahomes fu muy promocionado, pero de poco ayudó para que más personas estuvieran pendientes del partido.



Y el show del intermedio tampoco ayudó mucho. En el 2020 el espectáculo que brindaron Jennifer Lépez y Shakira le dio la vuelta al mundo, pero esta vez el cantante de pop The Weeknd no tuvo una buena acogida.



El artista fue criticado hasta por sus propios seguidores, quienes señalaron que esperaban más de su presentación.



