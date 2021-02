Disney tomó una decisión sobre su desfile del Super Bowl

Walt Disney World anunció este viernes la suspensión del tradicional desfile de gala en Orlando con que homenajea todos los años al equipo ganador del Super Bowl, que se celebra este domingo en la ciudad de Tampa (costa oeste de Florida) entre los Chiefs de Kansas City y los Tampa Bay Buccaneers.

"Aunque Walt Disney World no será el anfitrión del desfile anual del Super Bowl en el Magic Kingdom Park este año, Disney continuará la tradición de presentar al jugador estrella del Super Bowl en el icónico comercial (de televisión) '¡Voy a Disney World!' el domingo por la noche", señaló la compañía en un comunicado.



(Además: James Rodríguez no jugó y Ancelotti por fin contó por qué no lo puso)



El primer comercial publicitario con el lema "¡Voy a Disney World!" se emitió en televisión en 1987, cuando el mariscal de campo de los New York Giants, Phil Simms, apareció en el anuncio tras la victoria de su equipo en el Super Bowl de ese año.



Disney agregó que espera "poder recuperar otras tradiciones del Super Bowl el próximo año", incluida la de permitir que los seguidores del fútbol americano y de Disney vean a algunos jugadores del equipo ganador en el parque recreativo.



Este año, en la cancha del Raymond James Stadium de Tampa, se enfrentarán los Buccaneers de esta ciudad, el primer equipo que juega en casa en la historia de la Super Bowl, y los Chiefs de Oklahoma, que ganaron el año pasado.



(Le puede interesar: ¡Etapón de Egan! Gran protagonista en la Estrella de Besseges)



Debido a la pandemia, solo 22.000 personas podrán presenciar el partido en el estadio Raymond James de Tampa, con capacidad hasta para unas 75.000 personas.



Entre los afortunados figuran 7.500 enfermeras y otro personal sanitario que ha luchado en primera línea contra la covid-19 y que en agradecimiento han recibido entradas gratuitas.



Más de medio millar de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., además de fuerzas del FBI y de la Policía local velarán por la seguridad de la 55 edición del Super Bowl en Tampa, sin que por el momento haya amenazas creíbles, según las autoridades.



(En otras noticias: Este será el rival de Atlético Nacional en la Copa Libertadores)



En total, más de 70 agencias realizan ya tareas de seguridad en estos días previos al gran juego en la ciudad costera de Tampa, con calles transformadas por los numerosos conos de señalización, vallas de obras y señales. Incluso efectivos de la Policía patrullarán las calles a caballo, y quien no tenga entrada para asistir al partido no podrá acercarse al estadio.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes

- Zinedine Zidane se cansó y estalló contra la prensa



- Super Bowl LV: la absurda apuesta de un dueño de una tienda de muebles



- Oficial: Franco Armani ya tomó una decisión sobre su futuro