La edición número 57 del Super Bowl, uno de los espectáculos deportivos más esperados a lo largo y ancho del mundo, se encuentra más cerca que nunca. Faltan pocos días para ser testigos de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano -NFL por sus siglas en inglés- y disfrutar del popular show de medio tiempo.



Desde hace varias décadas, este evento, en el que se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana, se roba las miradas no solo en Estados Unidos, sino en muchos países alrededor del globo. Este año, por supuesto, no va a ser la excepción: el partido final enfrentará a dos contrincantes memorables y acogerá a Rihanna como anfitriona del espectáculo musical.



A continuación, le contamos todos los detalles para que no se pierda ni un minuto de la legendaria competición.

¿Cuándo y en qué horario se disputará la final de la liga estadounidense?

El Super Bowl 2023, que se realizará el próximo domingo 12 de febrero, guía a los fanáticos del fútbol americano al State Farm Stadium de Glendale, ubicado en Arizona, Estados Unidos. La patada inicial del partido está programada para las 6 p.m., hora Colombia.



Si usted, al igual que muchos otros fanáticos en el mundo, desea estar al tanto del evento, podrá hacerlo a través de ‘Espn’, el canal de televisión que posee los derechos de transmisión en Latinoamérica.



Durante esta edición de la competencia deportiva, los equipos que disputarán el trofeo serán Kansas City Chiefs, los cuales han ganado un total de 2 Super Bowls, y Philadelphia Eagles, que se ganaron un boleto a la final de la competencia tras vencer a los San Francisco 49ers, el pasado mes de enero.



Como si fuera poco, los espectadores podrán ser testigos del enfrentamiento de dos de los mejores mariscales de campo de la liga estadounidense: Patrick Mahomes, quien lideró con 5.250 yardas aéreas y 41 pases de touchdown esta temporada, de acuerdo con la página oficial del equipo en el que milita, y Jalen Hurts, uno quarterbacks más jóvenes de la NFL en disputar el Super Bowl.



Todo lo que debe saber del show de medio tiempo



La disputa entre los equipos no será lo único que llamará la atención durante el Super Bowl. Un espectáculo musical tan legendario como entretenido, a cargo de Rihanna, llegará para amenizar las tensiones, armonizar el medio tiempo y preparar a los fanáticos para el desenlace de la competición.

Rihanna ha escogido para su regreso un evento que en EE. UU. supera 100 millones de espectadores. Foto: Apple Music

“Hoy, Apple Music, la NFL y Roc Nation anuncian que el icono internacional, empresaria y filántropa Rihanna ocupará el centro del escenario en el State Farm Stadium para el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el Super Bowl LVII”, informó la liga en un comunicado de septiembre del año pasado.



La intérprete de ‘Diamonds’ regresará más recargada que nunca al escenario, o al menos así lo dejó ver en un adelanto a través de su cuenta de Instagram el pasado 13 de enero. En el clip, que revolucionó las redes y aumentó la expectativa de sus seguidores, se le ve desfilando con un contundente vestido negro y un abrigo amarillo, al tiempo que se escuchan de fondo frases como “Riri, ¿dónde has estado?”.



La cantante, nativa de Barbados, no se presenta públicamente desde los Premios Grammy de 2018 y tampoco ha lanzado un nuevo disco desde febrero de 2016, por lo que las expectativas que se tienen sobre su presentación son altas.



Según el periodista André-Naquian Wheeler, de ‘Vanity Fair’, aunque hasta el momento se han revelado pocos detalles sobre la presentación, eso no ha impedido que los fanáticos especulen. Algunos lo hacen sobre el guardarropa de Rihanna y otros hasta de su lista de canciones o de si llevará música nueva.



Para Wheeler, la intérprete de ‘Work’ podría estar acompañada de Jay Z. “Si fuera un apostador (que no lo soy), aquí es donde colocaría todas mis fichas”, asegura.

