Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J.Blige, Eminem y Kendrick Lamar fueron los artistas que se adueñaron del escenario en la edición 56 del Super Bowl.



Como pintaba desde un comienzo, el show fue un verdadero homenaje al rap norteamericano. En un principio, Snoop Dogg, ataviado con un traje azul, y Dr. Dre se robaron el show con la presentación de su éxito 'The Next Episodie'.



Luego el turno fue para Mary J.Blige, quien emocionó de sobremanera al público. Pero la actuación de Kendrick Lammar con el 'Dr. Dre day' fue la que contó con mejor montaje, según los comentarios en redes.



Eminem siguió la estela rapera con su 'hit' 'Lose yourself' y, más allá de su gran actuación, su imagen arrodillándose, en apoyo al movimiento Black Lives Matter, en contra del racismo y la violencia policial, despertó todos los elogios.

Por lo que se ha podido saber, la organización del evento habría prohibido ese gesto. De hecho, en la memoria de los fanáticos del fútbol americano está lo sucedido con el 'quarterback' Colin Kaepernick, a quien, luego de hacer la misma seña en 2016, la carrera extrañamente se le terminó.



Eminem, arrodillado, durante su presentación. Foto: EFE

