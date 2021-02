Y llegó el día del Super Bowl, el gran espectáculo

Llegó la hora para uno de los momentos deportivos más esperados por los aficionados estadounidenses y que ha tocado las puertas de curiosos en todos los rincones del mundo: los Bucaneros de Tampa Bay, liderados por el legendario mariscal de campo Tom Brady, y los Jefes de Kansas City, comandados por la gran estrella Patrick Mahomes, llamado a ocupar el trono en la NFL, se enfrentarán un evento que paralizará a buena parte de un planeta sacudido por la pandemia del covid-19. LLegó el Super Bowl.

Brady, el hombre de los récords en la NFL, regresará hoy a un juego de Super Bowl a la caza de su séptimo anillo y de alargar una legendaria carrera en la que, a sus 43 años, sigue ganando su particular batalla contra el tiempo.



Miembro del club de los más laureados de los deportes de equipo estadounidenses, Brady se codea con titanes como Bill Russell o Joe DiMaggio y se ilusiona con superar los seis anillos de la NBA que logró Michael Jordan con los Bulls de Chicago.



Para este encuentro, aunque no son favoritos, Brady y los Bucaneros deberán servirse de su defensiva para anular a Mahomes y aprovechar las ausencias de Jefes de Kansas City.



La final tendrá un sabor especial para Brady por ser la primera con el uniforme de los Bucaneros, el equipo por el que apostó sorprendentemente en marzo pasado, tras su salida de Patriotas de Nueva Inglaterra, con el que jugó dos décadas doradas.



En el otro lado del campo estará Mahomes. El mariscal de campo, el más joven en liderar un equipo hasta dos finales, no ha dejado de dar la razón a quienes lo consideran un talento generacional.

Además de las 5.097 yardas de pases que logró en el 2018, Mahomes se convirtió en uno de los tres únicos jugadores de la historia en lanzar para 50 touchdowns o más en una sola campaña, una gesta solo igualada por Brady en el 2007 y Peyton Manning en el 2013.



La ofensiva de los Jefes terminó la campaña regular como la sexta más productiva en puntos y la mejor en yardas de la liga, lo que no habría sido posible sin Mahomes.

El duelo Brady-Mahomes será épico para darle vida a un gran espectáculo que, en medio de la crisis sanitaria que vive el mundo, será una voz de esperanza.



La salud



Pero esta edición del Super Bowl será distinta. Y lo será por el tema de salud, por la propagación del nuevo coronavirus, una pandemia que afecta este espectáculo.



El estadio Raymond James en Tampa, Florida, será el escenario al que asistirán 25.000 personas, de las cuales 7.500 serán trabajadores de la salud de la Florida.



Las autoridades indican que los asistentes tendrán que acatar los estrictos protocolos; estarán distanciados y deberán usar el tapabocas.



Las personas que trabajen dentro del estadio estarán vacunadas contra la covid-19, según la organización.

El asunto no es fácil. Incluso, Anthony Fauci, infectólogo de la Casa Blanca, emitió su voz de alerta.



“¿Quieres fiestas con gente con la que no has tenido mucho contacto?”, manifestó en Today, de la cadena NBC. “Por muy divertido que sea reunirse para una gran fiesta del Super Bowl, no es el momento de hacerlo. Esta vez, manténgase tranquilo. Mire el juego y disfrútelo, pero hágalo con su familia o las personas de su hogar. Cuando tenemos algo como esto siempre hay un aumento de contagios”.



El espectáculo



Para este año, la estrella de R&B Jazmine Sullivan y el cantante de country Eric Church serán los encargados de cantar el himno nacional de Estados Unidos antes del partido, y The Weeknd será la estrella del show de medio tiempo. El mánager del intérprete aseguró que este gastó 7 millones de dólares para el espectáculo.



