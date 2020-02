El Super Bowl 54, duelo de estilos ofensivos opuestos

El Super Bowl, ese imponente partido que juegan los mejores equipos al final de la temporada de la NFL y que es una de las fiestas deportivas emblemáticas de los Estados Unidos, muy observada por todo el mundo, tendrá este domingo su edición número 54, con el encuentro apasionante entre Jefes de Kansas City y 49ers de San Francisco. Será un duelo de estéticas ofensivas diferentes.

Jefes y 49ers se han enfrentado 13 veces en la historia, llevan un marcador de 7-6 a favor de San Francisco.



El equipo de Kansas City llega a este Super Bowl con ocho victorias consecutivas desde la temporada regular. Su última derrota fue contra Titanes de Tennessee, en la décima semana. Pusieron fin a una sequía de 49 temporadas sin llegar a la disputa del título, que no conseguían desde 1969.



Por su parte, 49ers pasó de cuatro victorias la temporada anterior a una aparición en el Super Bowl esta temporada. Y su deseo es alcanzar su sexto título.



“Son dos equipos que llegan mejor de lo que jugaron en la temporada regular. Hay un detalle que no he escuchado, y es que llegan relativamente con sus planteles con buena salud. Los jugadores que estaban lastimados se aliviaron para los play-offs. El equipo de San Francisco recuperó jugadores importantes de la defensiva y llega en plenitud de condiciones. La verdad es que están en su mejor momento. La temporada es larga, físicamente complicada, hay problemas y adversidades, pero el reto de los entrenadores es que lleguen los equipos en buenas condiciones a este Super Bowl”, le dijo a EL TIEMPO Raúl Allegre, dos veces campeón del Super Bowl con Gigantes de Nueva York y ahora comentarista de la NFL en ESPN.



Por su parte, Pablo Viruega, analista de la NFL en este canal, aseguró que las fuerzas para este encuentro están muy balanceadas, aunque considera que el equipo de San Francisco tiene un pico más alto.



“Llegan muy bien, son dos equipos muy parejos frente a frente. Creo que está mejor balanceado San Francisco. Tiene una muy buena defensiva y ataque terrestre. Jimmy Garoppolo puede lanzar el balón con mucha claridad. Si nos vamos unidad por unidad, San Francisco tiene un mejor equipo. Aunque a veces el mejor equipo no siempre gana. Depende de algo dividido en la planeación del juego, que tienen dos semanas para hacerlo, y la ejecución de ese plan en el momento”, le comentó a este diario.

Figuras, determinantes

El papel de las estrellas rutilantes para este encuentro será importante. Pero ellos no podrán brillar si sus equipos no los posicionan de la mejor manera para poder hacer un trabajo limpio. En el caso de Jefes, el quarterback Patrick Mahomes es quien tendrá en su cabeza cómo mover las piezas para ayudar a avanzar en el campo.



“Hasta el momento, Patrick ha tenido una extraordinaria postemporada y ha aprovechado todos los jugadores que tiene a su alrededor. A él lo colocan por todas partes de la cancha, es el primer jugador al que hay que neutralizar. Aunque también hay que ver el trabajo defensivo de Chris Jones, será fundamental para frenar a sus rivales”, aseguró Allegre.



Mahomes se convirtió en el segundo jugador en la historia, después de Joe Montana en 1984, con 250+ yardas aéreas, 3+ pases de TD y 509+ yardas terrestres en múltiples juegos de postemporada.



En la cera de enfrente, será el quarterback Jimmy Garoppolo el encargado de llevar el peligro en el conjunto de San Francisco con una ofensiva terrestre.



“Será importante ver la versatilidad del 49ers y cómo van a facilitar el trabajo de Jimmy y abrir opciones de ataque terrestre. También será clave el trabajo de Nick Bosa en cuanto al apoyo”, añadió.

Movimientos

Ambos equipos manejan dos escuelas diferentes ofensivas, eso enriquece el encuentro y las formas de anotar.



“La gran fortaleza de Jefes es el juego aéreo, la manera en que utiliza a sus receptores abiertos y al corredor para que todos entren en este sistema, aprovechando la velocidad. Los defino como el equipo perfecto de velocistas con los receptores y un lanzador como Patrick poniendo el balón en donde quiere. Por su parte, en San Francisco, la fuerza para dominar la línea de golpeo a la ofensiva y defensiva, y de ahí parte el éxito. Con cuatro hombres le ponen presión al quarterback en la defensiva. Es una ofensiva terrestre con poder usando a sus corredores, algo que ya se ve muy poco en la NFL. Tienen jugadores muy veloces”, comentó Viruega.



En todo caso, este Super Bowl marca un antes y un después para Jefes y para 49ers. Para ganar este partido, más allá de llegar en buenas condiciones, es la mentalidad la que ganará. Habrá que controlar, dominar el tiempo y anotar.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4