El Super Bowl es el espectáculo deportivo más importante de comienzo de año. Estados Unidos se paraliza durante la final del fútbol americano, no solamente por conocer el nombre del campeón de la NFL, sino por todo lo que se genera alrededor del mismo, en especial, el show de medio tiempo.

Pero más allá de la farándula, en esta edición, la número 57, que se disputará en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona), está previsto uno de los duelos más parejos de la historia de la disputa del trofeo Vince Lombardi.



Águilas de Filadelfia y Jefes de Kansas City estarán frente a frente con números y rendimientos muy parecidos: 16 triunfos y 3 derrotas a lo largo de la temporada y la misma cantidad de puntos anotados, 540. El duelo se verá por ESPN y Star+, a partir de las 6:30 p. m.



En Filadelfia, Jalen Hurts, su mariscal de campo, va por su primer título. El de Kansas City, Patrick Mahomes, va por su segunda corona: ya ganó en 2019.

Así analiza Fuad Reveiz el Super Bowl LVII

Fuad Reveiz Foto: Archivo particular

El único colombiano en jugar en la NFL, Fuad Reveiz, analizó para EL TIEMPO esta final de pronóstico reservado. Reveiz, nacido en Bogotá pero radicado en Estados Unidos desde los 11 años, actuó en Delfines de Miami, Cargueros de San Diego y Vikingos de Minnesota entre 1985 y 1990.



Reveiz prevé un duelo muy parejo: “Filadelfia y Kansas cuentan con los dos mejores mariscales de campo de la NFL, dos quarterbacks que corren con el balón efectivamente, pero también lanzan el balón efectivamente. Los sistemas defensivos no solo deben tener cuidado con la corrida sino también el pase. Por eso son tan peligrosos estos quarterbacks, porque cuando no tienen pase abierto, pues corren con el balón”, dijo.



La zona defensiva de Águilas parece darle una mínima ventaja contra su rival en el Super Bowl. Acaba de dar una lección en la final de conferencia, en la que derrotaron 31-7 a 49ers de San Francisco.



“La diferencia puede ser la línea defensiva de Filadelfia, en especial los dos de afuera. Son los que presionan al quarterback en las esquinas, y cuando hay un mariscal de campo muy veloz y puede correr con el balón, ellos son los que van a presionar, son los que deciden si van a soltar el bolsillo protectivo o no. Tuvo 70 derribos de mariscal de campo esta temporada, algo que no se ha visto en años, es una línea impresionante. Aunque Jefes tiene a un gran mariscal de campo, Mahomes tiene un tobillo lesionado, no va a poder correr tan rápido y lucirse”, señaló.



“Los linebackers, los safetys y los quearterbacks son los que han sufrido con la tackleada del corredor, es un poco la debilidad de los Jefes, pero estamos hablando de puntos muy débiles, muy pequeños, son tan buenos y tan parejos estos equipos, que esos pequeños detalles pueden definir el partido”, agregó.

Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Jefes de Kansas City. Va por su segundo Super Bowl. Foto: Christian Petersen. Getty Images/AFP



La presencia del tackle Lane Johnson también será clave para ayudarle a Hurts en el juego de las Águilas. “La línea ofensiva es la más importante para el mariscal de campo, en especial el tackle que lo protege de la zona en la que él no puede ver. Hurts es zurdo y por eso el tackle derecho tiene que ser uno de los mejores linieros de la liga. Si eso funciona, Hurts va a sentirse más protegido, va a tener más tiempo de escoger a su primer receptor, al segundo receptor o al tercero y no lanzarlo siempre al mismo”, analizó Reveiz.



El pateador colombiano destacó el liderazgo de Mahomes. “Es joven, le encanta jugar. No lo hace solo por el salario, le encanta este juego, colabora con los linieros, grita bastante. El día que se lesionó el tobillo se quedó en la cancha, lo vendaron y seguramente lo inyectaron, pero demostró que quería seguir. El sueño de todos nosotros es jugar el Pro Bowl y el Super Bowl y este hombre, que casi le arrancan una pierna, sigue jugando. Eso hace que los demás digan ‘yo también voy’ ”, aseguró.



“Hurts también ha sido muy golpeado, pero no se ha salido de la cancha, enfrentó partidos muy fuertes. Los quarterbacks reciben golpes horribles, por eso yo soy pateador, a mí esos golpes me matan (risas)”, agregó.



Reveiz pronostica una victoria muy apretada de las Águilas, que se puede definir por detalles mínimos. “El que tenga un buen pateador, la posición que yo ocupaba, puede marcar la diferencia. El que tenga el balón en los dos últimos minutos es el que va a ganar el partido, el que logre poner a su pateador a anotar un gol de campo en esos últimos minutos. El partido pinta para ser muy cerrado, seis puntos, siete puntos, pero el que tenga el balón al final va a ser el ganador, y creo que va a ser Filadelfia.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes*Entrevista realizada con la colaboración de BetPlay

