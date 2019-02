Brady, el único jugador de la NFL en ganar seis títulos de Super Bowl

Tom Brady descorchó el champán y volvió a festejar con lágrimas de emoción. No era para menos: sus New England Patriots acababan de ganar su sexto Super Bowl al derrotar 13-3 este domingo en Atlanta a Los Angeles Rams, y tanto el equipo como el quarterback se convirtieron en los más condecorados de la historia de la NFL.



Brady agrandó su leyenda como el único jugador con seis trofeos Vince Lombardi en nueve finales mientras que los Pats empataron la media docena de los Pittsburgh Steelers.

El legendario mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra indicó que la clave de la victoria en el partido del Super Bowl LIII fue que "trabajamos juntos, como equipo, muy fuerte, lo que nos permitió empezar a ganar yardas y los puntos necesarios que nos dieron el triunfo".

Brady, que ahora es el único jugador de la NFL en ganar seis títulos de Super Bowl, aseguró que sus logros son impulsados por sus compañeros de equipo. "Sin ellos, todos los que han estado conmigo durante mi carrera profesional, no sería posible disfrutar de otra noche mágica y triunfal", declaró Brady al concluir el partido después de que el equipo recibiera el trofeo Vince Lombardi.



Los Patriots vencieron como visitantes por 3-13 a los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl LIII que se disputó en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta ante una asistencia oficial de 70.081 espectadores.



"El inicio del partido fue complicado, pero cuando decidimos ganar yardas y hacer puntos lo logramos porque todo el equipo trabajamos duro para conseguir la victoria", analizó Brady, que se convirtió también en el mariscal de campo de mayor edad en conseguir el título del Super Bowl en la historia de la NFL.



Al cuestionarle cuál fue la clave para empezar a sumar yardas y puntos a través de una anotación hasta el último cuarto, dijo que "la principal motivación fue todo este público que está aquí para apoyarnos". "Pero además no fue tan complicado porque todo el equipo que tenemos está formado por excelentes jugadores, cada uno hizo muy bien lo que tenía que hacer", indicó el mariscal de campo.



"Sin olvidar la gran jugada defensiva de Stephon Gilmore que evitó que el partido se empatase". Agregó que los Rams "presentaron una excelente defensa, pero afortunadamente nosotros trabajamos fuerte y tenemos una muy buena ofensiva".



Cuando se le preguntó si a sus 41 años de edad piensa ya en la retirada, dijo que "lo que ahora pienso es en celebrar este triunfo con mis compañeros, me siento feliz de tener a todos estos hombres como amigos y como compañeros de equipo, porque son excelentes".



Durante los días previos al Super Bowl, Brady ya había sido cuestionado sobre su futuro profesional y dijo que su objetivo es llegar a los 45 años como jugador en activo.



Brady tiene todavía contrato por una temporada más, pero el dueño de los Patriots, Robert Kraft, dijo que estaba dispuesto a hablar con el legendario mariscal de campo sobre una posible extensión. "Si el desea seguir jugando, por nosotros no va a haber ningún problema, y más por la manera como rinde en el campo al igual que el equipo", destacó Kraft. "Junto a Bill Belichick (entrenador en jefe) son los dos profesionales que han hecho posible la grandeza de nuestra organización, junto a todos los demás profesionales".



EFE