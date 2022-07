El boxeador inglés Sunny Edwards no aguantó más. Comenzó a leer varios comentarios en su contra en las redes sociales y se cansó.

Edwards tuvo en la mira a un usuario, que le daba con todo con sus comentarios, muy maliciosos, por cierto, hasta que lo retó.



(Jonas Vingegaard: el ciclista que lavaba pescado y va a ganar el Tour)

(Piqué sufre matoneo: público lo chifla y le grita, ¡Shakira, Shakira! Video)



Sin miedo, Fab Tanga e dijo que sí, que se enfrentaba contra él, pero la paliza que recibió fue impresionante y quedó registrada en el video.



Tanga no estaba preparado. Es simplemente un aficionado al boxeo, pero no es un pugilista. Edwards es el actual campeón mosca de la FIB, claro, el resultado del combate ‘amistoso’ no pudo ser otro.



En el video se ve a un Tanga liquidado, diciendo que va a vomitar, y se va contra las cuerdas se agacha y trata de buscar aire.

Burlas y fuertes golpes



“Voy a vomitar, es muy rápido”, dijo el rival del campeón mundial, quien no pudo recuperarse pronto.



Edwards se burló de él durante la mayor parte de lo que duró el combate. Levantaba los brazos, bajaba la guardia y lo provocaba.



“Con toda seriedad respeto a Tanga por viajar cuatro horas en tren de Londres a Sheffield, en su propia espalda y arrastrándome del sofá para un par de rondas de entrenamiento”, escribió Edwards en sus redes sociales.



“Solo quiero decir con todo mi corazón, gracias Sunny Edwards, me demostraste que en el Reino Unido hay al menos un SÚPER CAMPEÓN. Rezaré a Dios para que te proteja a ti, a tu familia y amigos, él es rápido, realmente es jodidamente rápido”, afirmó Tanga.



(Nairo Quintana explotó: problemas en el Tour y decisión sobre su futuro)

(Raphinha y el tremendo golazo para el triunfo del Barcelona, video)



Deportes