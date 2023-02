Tom Brady, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, anunció su retiro la semana pasada y luego de 23 temporadas jugando en el máximo nivel. El pasado miércoles 1 de enero, hizo oficial la noticia a través de su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de 13 millones de seguidores.



“Buenos días, chicos. Iré al grano de inmediato. Me retiro. Para siempre. Sé que el proceso fue algo muy importante la última vez, pero ahora solo oprimí el botón de grabar y se los dejo saber primero. No se alargará esto, solo puedes usar una vez un largo ensayo de despedida y yo usé esa carta la última vez”, indicó Brady.

Tom Brady, jugador de Bucaneros. Foto: EFE

Su decisión causó gran revuelo entre los amantes del deporte, pues obtuvo seis campeonatos con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, equipo con el que jugó sus últimas tres campañas, consagrándose en el salón de la fama de la NFL como uno de los mejores quartebacks de todos los tiempos.



En las últimas horas se ha vuelto tendencia una mujer, quien, al ver el video del eterno ‘12’, se dirigió hasta la locación en la que habría estado el deportista para realizar un atónito anuncio a la comunidad digital: vender la arena del lugar exacto en donde estuvo sentado Brady anunciando su retiro.



Según comentó en un clip subido a TikTok, ella planea vender este producto para recuperar una parte del dinero que apostó por Brady esta temporada: “Pueden ver los edificios, son exactamente iguales. Cada dólar que perdí al apostar por ti esta temporada lo recuperaré porque voy a vender la arena en la que te sentaste cuando te retiraste. Entonces, gracias, Tom Brady”, mencionó la mujer.



Si bien la involucrada no le había puesto un precio en específico el valor ya ha alcanzado una suma de 90 mil dólares (237 millones de pesos). No obstante, otra decena de personas no se quedaron con ‘los brazos cruzados’ y empezaron a vender recipientes con la arena del sitio.

