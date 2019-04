Srisaket Sor Rungvisai, el reto del ‘Gallo’ Estrada

La campana está a punto de sonar para ESPN KNOCK OUT y nosotros estamos listos para llevar hasta sus pantallas este viernes 26 de abril el megacombate entre el tailandés Srisaket Sor Rungvisai y el mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, quienes se medirán en un duelo de revancha por la supremacía de peso Supermosca y un lugar entre los mejores libra por libra del mundo.

Además, el sábado 27 te llevaremos las Semifinales de la World Boxing Super Series con peleadores de la talla de Regis Prograis, Kiryl Relikh, Nonito Donaire y Zolani Tete, quienes anhelan un puesto en la Final de pesos Superligeros y Gallos, respectivamente, en busca de alzarse con el trofeo Muhammad Ali.



El play by play de las dos megacarteleras será conducido por el experimentado cronista Renato Bermúdez, en compañía del reconocido analista de boxeo Salvador Rodríguez y el respetado juez internacional Fernando Barbosa en las tarjetas extraoficiales.



Como invitados especiales, ESPN KNOCK OUT tendrá a la leyenda del boxeo argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez y al primer campeón de peso Medio de México, Julio César Chávez Jr.



El primer round de esta nueva aventura es garantía de adrenalina. Rungvisai (47-4-1, 41 Ko’s) y Estrada (38-3, 26 Ko’s) se vuelven a ver las caras por el campeonato Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo luego de sacar chispas en febrero del año pasado. Esta vez, la promesa de emociones no será menor en el legendario Forum de Inglewood, California.



Como combates preliminares, se avecina una pelea unificatoria entre Daniel Román (26-2-1, 10 Ko’s) y TJ Doheny (21-0, 15 Ko’s) por la categoría Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, respectivamente.



Y para abrir esa cartelera el dos veces campeón mundial Jessie Vargas (28-2-2, 10 Ko’s) subirá a la división de los Superwelters para buscar el tricampeonato en su carrera, aunque antes deberá vencer al experimentado Humberto “Zorrita” Soto (69-9-2, 37 Ko’s), que viene de dar la sorpresa al doblegar a Brandon Ríos este mismo año.



Para el segundo round de esta novedosa serie, ESPN KNOCK OUT transmitirá el 27 de abril dos peleas de alto calibre. La World Boxing Super Series encumbró el año pasado al ucraniano Oleksandr Usyk y al británico Callum Smith y ese es un camino que todos los participantes quieren seguir en esta nueva temporada.



Para el escenario principal, pero en la categoría de los Superligeros, el invicto noqueador estadounidense, Regis Prograis (23-0, 19 Ko’s), se verá las caras con el bielorruso Kiryl Relikh (23-2, 19 Ko’s) en un combate por los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y el Diamante del Consejo Mundial de Boxeo.



Además, en la contienda coestelar, Nonito ‘Filipino Flash’ Donaire (39-5, 25Ko’s) unificará los cetros de peso Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo con el africano Zolani Tete (28-3, 21 Ko’s). Donaire dio el batacazo en los Cuartos de Final al eliminar al favorito Ryan Burnett y Tete llega con la etiqueta de haber logrado el knock out más rápido en una pelea de campeonato, al terminarla en apenas 11 segundos.



Con información de la oficina de prensa