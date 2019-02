El arduo entrenamiento bajo el agua de la apneísta Sofía Gómez

Este jueves la apneísta colombiana Sofía Gómez Uribe compartió un video en el que aparece corriendo bajo el agua, en la península Scott's Head, en Dominica, mientras carga una piedra.



El video fue grabado por el camarógrafo y también apneísta Daan Verhoeven. Según la deportista, la idea de grabarlo surgió después de que Verhoeven le tomara una fotografía en ese mismo lugar en 2016.



"En su cabeza quedó una idea que sólo hasta el año pasado pudimos desarrollar y que terminó siendo un video muy chévere", escribió Gómez en su cuenta de Instagram junto a la fotografía que, asegura, sirvió de inspiración para grabar el video.

En el video, que este viernes completa más de 100 mil reproducciones en Youtube, se ve a la deportista colombiana sumergiéndose hasta llegar a un terreno de rocas y arena en la profundidad.



Acto seguido, Gómez empieza a ascender corriendo por una superficie similar a una colina. Todo esto, mientras cargaba una piedra.

Decenas de usuarios en redes sociales han catalogado esta como la nueva gran hazaña de Gómez, quien consiguió un nuevo récord mundial en la modalidad de Peso Constante con Bialetas en octubre de 2018, cuando alcanzó una profundidad de 86 metros en un tiempo de dos minutos y 57 segundos.

Hace unas semanas, en entrevista con Claudia Palacios, en ‘Mejor Hablemos’, de Citytv, Gómez aseguró que "lo más difícil de la apnea es la parte mental".



"Yo trato de repetirme un mantra. El mantra cambia, pero normalmente son cuatro palabras, que me ayudan a llegar a ese punto de tranquilidad y concentración: paz, amor, tranquilidad y azul. Entonces, desde el principio me voy diciendo esas mismas palabras y me ayudan a relajarme y a concentrarme", contó la apneísta.



