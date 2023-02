Correr es una de las actividades preferidas para quienes quieren tener un buen estado de salud, un óptimo estado atlético y, en algunos casos, bajar de peso.

Correr puede convertirse incluso en una terapia para la mente, alivia situaciones de estrés y te hace más saludable.



Pero implica también tener ciertos cuidados, evitar los excesos si no hay una correcta disciplina.



Lo que hay que tener en cuenta es qué tanto tiempo o distancia es la recomendada. Y es ahí cuando algunos se preguntan, ¿me sirven 5 km?

Tiempo adecuado

Antes de correr es necesario comer una buena merienda, haber respetado las horas de sueño y estirar los músculos. Foto: iStock

Correr implica un ejercicio cardiovascular que ayuda al buen estado del corazón y aumenta la cantidad de oxígeno en los pulmones.



Ahora, correr 30 minutos al día puede ser muy beneficioso. Puede servir, por ejemplo, para tonificar glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos, ya que son músculos que se activan durante el ejercicio.



Lo aconsejable es variar la intensidad o la duración para que el cuerpo se acostumbre a un cierta actividad. También ir aumentando la exigencia, como hacer 5 km en 40 minutos y luego bajar a 30. Si un día se hace un entrenamiento de 20 a 30 minutos a velocidad media, al otro se puede ir más lento y prolongar el tiempo hasta los 45 minutos e incluso hasta la hora.



Ahora, si usted recién está empezando, hacer entre 6 y 10 kilómetros semanales será suficiente. Los expertos recomiendan salir a correr tres días a la semana con los correspondientes descansos de por medio. Luego llegará la ahora de ir aumentando a 4 y hasta 5 días.



En conclusión, hacer 5 km puede se runa gran marca para empezar el desafío. Es una distancia adecuada y recomendable para tener un buen comienzo.

Tener en cuenta

No hay que olvidar que toda actividad física puede tener un impacto negativo si no se hace adecuadamente, si no hay un calentamiento previo y si se excede bruscamente la capacidad del organismo.



Por ejemplo, si se tiene sobrepeso, hay una alto grado de exposición a las lesiones. Por eso es que los expertos siempre recomiendan el chequeo biomecánico, para informarse bien sobre sus condiciones para correr. tener los tenis adecuados puede ser decisivo.



Por otro lado, es recomendable complementar el trote con el desarrollo de otras actividades que activen todo el cuerpo gradualmente.



