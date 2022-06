Siphesihle Mntungwa vive un duro drama, luego de conocerse el fallecimiento de su rival Simiso Buthelezi, quien estaba hospitalizado por una hemorragia cerebral emn la pelea por el título de peso ligero de la Federación Mundial de Boxeo.

Las imágenes son impactantes, pues muestras que el púgil fallecido pelea solo, contra una sombra, mientras que Mntungwa lo perseguía.



Precisamente, Mntungwa, contó que vive unos días terribles, luego de conocer el fallecimiento de su contrincante.

Fuertes declaraciones

“Recibí fuertes críticas e insultos en las plataformas de redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado y han subido a otro nivel", contó.



Y agregó: "Simplemente no puedo soportarlo más. Me queda una cosa: me voy a suicidar. Yo no maté a Simiso. Es posible que hayamos estado involucrados en una pelea de boxeo, pero no fue una cuestión de vida o muerte. Todo lo que quería era ganar el título, lo que tal vez ayudaría a cambiar mi vida y la de mi familia".



El boxeador de 27 años dijo que su intención nunca fue que ocurriera la muerte de su riva y lamentó el hecho.



“Descubrimos que sangró en el cerebro y lamentablemente su condición no permite que los médicos que lo están tratando operen en este momento debido a la condición”, precisó el médico Buyi Mabaso-Dlamini, que atendió al boceador que murió.

