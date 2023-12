Simone Biles volvió por todo lo alto y agrandó su leyenda en la gimnasia

La estadounidense Simone Biles, que regresó al más alto nivel de la gimnasia este 2023 tras dos años de ausencia, conquistó el US Classic de Chicago y cuatro medallas de oro (suelo, viga de equilibrio, concurso general y equipos), y una de plata en el Campeonato Mundial de Gimnasia celebrado el pasado octubre en Amberes (Bélgica).



Fue un año especial para la deportista de 26 años: llegó a los 37 metales entre Juegos Olímpicos y mundiales, sumó el título mundial número 23 de su trayectoria deportiva y el séptimo consecutivo por equipos femeninos.

Simone Biles. Foto: EFE

La leyenda de la gimnasia volvió al ruedo luego de la pesadilla que vivió en los Juegos Olímpicos de Tokio: sufrió un bloqueo mental conocido como twisties, la deportista perdió la sensación de espacio en el aire, situación que la llevó a pausar su carrera para concentrarse en su salud mental.



Pero su regreso estuvo a la altura de su leyenda e hizo historia: se convirtió en la primera mujer en lograr el salto más difícil en un torneo mundial, realizó un doble salto Yurchenko el cual es clasificado como el más complicado en el código de puntuación femenino.

Su proeza, que fue rebautizada como ‘Biles II’, obtuvo 15.266 puntos. Su puntaje total en la competencia mundial fue de 58.865, luego de evaluar todos los aspectos del salto.

