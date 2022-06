El boxeo es uno de los deportes de contacto más agresivos que existe, puesto que los competidores se exponen a fuertes golpes que pueden causar graves daños en su salud y, aunque en las peleas utilizan equipos especiales de protección, han habido deportistas que perdieron la vida haciendo lo que amaban, después de salir del ring.

Según el portal web especializado ‘Sport Regras’, el boxeo es un deporte de combate que consiste en acertar el mayor número de golpes y defenderse de los ataques del adversario.



Cuando un luchador logra derribar dos o tres veces a su oponente en el mismo round, gana. Sin embargo, también puede triunfar si hace un ‘knockout’, lo cual significa que el contrincante cae al piso o contra las cuerdas y no se logra levantar después de que el árbitro cuenta 10 segundos.



En caso de que ninguno de los jugadores sea derribado, el puntaje pasa a votación de los jueces, quienes evalúan quién debería ser el vencedor de acuerdo a la calidad de sus ataques.



Además, existen otras dos formas de finalizar un combate si uno de los luchadores no está en condiciones de seguir peleando. Una de ellas es cuando un asistente hace una señal tirando una toalla al suelo del ring, lo que significa que están desistiendo. La otra manera es cuando el árbitro considera que uno de los boxeadores ha sido lastimado gravemente y no puede continuar luchando, lo que se conoce como un ‘knockout’ técnico.

Boxeo, deporte de contacto. Foto: iStock

Este fue el caso de Simiso Buthelezi, un luchador africano que entrará en esta lista, ya que perdió la vida el pasado 9 de junio durante un combate, después de recibir múltiples golpes en su cráneo.

Simiso Buthelezi

El fin de semana pasado se llevó a cabo una competencia de boxeo en el centro de eventos Greyville Convention Centre de Durban, en Sudáfrica, en el que participaron los luchadores Simiso Buthelezi y Siphesihle Mntungwa en la categoría de peso ligero.



Sorprendentemente Buthelezi llevaba ventaja en la pelea y parecía que iba a ser el vencedor, ya que acorraló a su rival contra las cuerdas. Sin embargo, cuando se alejó parecía desubicado y, de repente comenzó a lanzar golpes al aire, como si no pudiera ver donde estaba su oponente.



En ese momento, el árbitro consideró que el luchador había sufrido una lesión grave en el cerebro y no podía seguir en el ring, por lo que marcó un ‘knockout’ técnico y declaró a Mntungwa como ganador.

Aún no encuentro explicación a la reacción del boxeador sudafricano Simiso Buthelezi (de pantaloneta blanca) quien después del suceso fue trasladado un hospital y terminó en un coma inducido. Lastimosamente falleció tres días después. @bustamantehuber No entiendo nada pic.twitter.com/GlD6qpUO7u — José Jiménez Rincón (@josejimenezr6) June 10, 2022

Según un comunicado de prensa de la Federación Africana de Boxeo, el deportista fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial y, al principio, los médicos afirmaron que se iba a recuperar.



Sin embargo, días después de permanecer hospitalizado, se confirmó su fallecimiento. La Federación aseguró que se está realizando la autopsia y que publicarán los resultados, que indicarán la causa de muerte, en los próximos días.

Jeanette Zacarías

En agosto de 2021, se llevó a cabo un combate en la ciudad de Montreal, Canadá, en el que participaron las boxeadoras Jeanette Zacarías, oriunda de México, y la canadiense Marie-Pier Houle.



Casi al final de la pelea, Zacarías fue noqueada por su oponente, por lo que se declaró que Pier Houle era la triunfadora.



Minutos después del veredicto del árbitro, Zacarías empezó a convulsionar y tuvo que ser llevada a un centro médico.

NOCAUT fulminante. Acá el tremendo momento en que la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata es noqueada de pie y de inmediato convulsiona, tras su combate en 🇨🇦; se encuentra en un hospital de #Montreal y su salud es crítica -vía @BoxAzteca7 pic.twitter.com/wtp6zKOQqh — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) August 30, 2021

Según informó Yvon Michel, promotor de la velada boxística donde participó la mexicana -a través de sus redes sociales-, parecía que la joven se estaba recuperando, pero pocos días después de su hospitalización se confirmó su deceso.

Frankie Leal

En el año 2013, el luchador mexicano Francisco Leal, también conocido como el ‘Pequeño Soldado’ participó en un combate contra su colega Raúl Hilares, el cual tuvo lugar en la ciudad de Cabo San Juan, México.



Durante el octavo round, Leal recibió varios golpes y cayó al suelo. Aunque intentó levantarse, poco tiempo después quedó derribado y el juez le entregó el triunfo a Hilares.



El ‘pequeño soldado’ fue trasladado al hospital de San Diego, en Cabo San Juan y al poco tiempo cayó en coma. Duró inconsciente por tres días, hasta que perdió la vida debido a la formación de coágulos de sangre en su cerebro, según lo confirmó un comunicado de prensa de Zanfer Promociones, la empresa promotora de boxeo en la que participaba Leal.

Benny Paret

Los hechos ocurrieron en el año 1962, cuando el boxeador cubano Benny Paret debutaba su título como Campeón Mundial en una pelea contra el luchador Emile Griffith, en el Madison Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos.



En el décimo segundo round, Griffith acorraló a Paret contra una esquina y le propinó 29 golpes seguidos en su cabeza. El deportista no pudo resistir los golpes y se derrumbó en el ring.



Según reseñó ‘EL TIEMPO’, Paret fue llevado a un hospital, donde cayó en coma y, 11 días después, se confirmó su fallecimiento.

