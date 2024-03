Sigue acercamiento entre el PGA Tour y el LIV Golf: así fue la cumbre en Bahamas

El cisma que significó el nacimiento del LIV Golf, que se llevó a varias de las principales figuras del PGA Tour, sigue dividiendo el panorama de este deporte, a pesar de que ya hay acercamientos para que los mejores del mundo vuelvan a juntarse en escenarios distintos a los Majors.

El último gran golpe del LIV Golf al PGA fue el contrato que el primer circuito, financiado con fondos de Arabia Saudí, le dio al español Jon Rahm, exnúmero uno del mundo y actual campeón del Masters de Augusta, que en esta temporada dejó el circuito estadounidense.

“No sé decir, hay grandes deportes que pueden convivir, creo que hay lugar para todo, suficientes fanáticos para todos. Si con cierto mal rollo podemos competir, imagínate lo que puede ser si hay cierta unión, poder intentar elevar los dos 'tours', creo que sería bueno para todos. Que sepa algo, no tengo ni idea. Es difícil saber", declaró Rahm el martes en Chicago, en un rueda de prensa previa a la defensa de su título en Augusta.

Jon Rahm Foto:AFP Compartir

Cumbre entre cabezas de los dos circuitos en Bahamas

Sin embargo, hay nuevos acercamientos que permitirían firmar la paz y así, lograr la coexistencia de las figuras de los dos circuitos. Este lunes se hizo en Albany, un balneario turístico en Bahamas, una reunión en la que estuvieron el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, y Yasir Al-Rumayyan, director del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

A la reunión también asistieron, en representación de los golfistas del PGA Tour, el exnúmero uno del mundo y gran figura mundial Tiger Woods, así como su compatriota Patrick Cantlay, integrantes del Consejo Asesor de jugadores, al que accederá el año entrante el colombiano Camilo Villegas.

Camilo Villegas Foto:Getty Images via AFP Compartir

Para Monahan, la charla representó “una parte importante de nuestro proceso de diligencia debida en la selección de potenciales inversores para PGA Tour Enterprises", según dijo en un comunicado enviado a los jugadores y revelado por la agencia Bloomberg.

Jay Monahan, comisionado del PGA Tour. Foto:Getty Images via AFP Compartir

Ya la semana pasada, durante la realización de The Players, Monahan se había referido a los acercamientos con el LIV. "Aunque tenemos varios temas claves que aún debemos resolver, tenemos una visión compartida para silenciar el ruido y desbloquear el potencial mundial del golf", declaró entonces en rueda de prensa.

Rahm, que pasó de hacer una férrea defensa del PGA a aceptar la multimillonaria oferta del LIV, espera que la coexistencia de los jugadores de los dos circuitos se dé pronto.

"Hasta ahora no he tenido ninguna mala experiencia, he visto jugadores de la PGA y asumo que habrá algunos que no están felices, pero si se trata de mi parte, nada cambia, respeto a ambos por los dos lados”, dijo.

“El futuro a este punto depende de la gente arriba, hay una forma de coexistir, me gustaría ver a los mejores competir contra los mejores. Hay margen para el golf para ir a otro nivel y tener más seguimiento", dijo Rahm.

El primer cruce oficial del año entre jugadores del LIV y el PGA Tour será en el primer Major del 2024, el Masters, que se jugará del 11 al 14 de abril.

