Así quedaría el calendario del 2021, con Juegos Olímpicos en julio

Si los Juegos Olímpicos de Tokio se disputan a mediados del 2021, entre finales julio y comienzos de agosto, los deportes olímpicos van a tener que anticipar, retrasar o cancelar sus competiciones previstas para entonces.

Claro, no hay nada decidido, pero la otra opción que se maneja es que los Olímpicos se lleven a cabo en la primavera boreal (otoño del hemisferio sur), no ha sido descartada por el COI.



Sin embargo, eso iría en contra de la recta final de los programas de varios deportes colectivos en su rama de clubes y franquicias, como los playoffs de la NBA y el Final Four de la Euroliga en el básquetbol, y el cierre de las grandes competencias del fútbol europeo, por ejemplo.

También interferiría directamente con el calendario del ciclismo (las clásicas de abril y el Giro de Italia, de mayo) y con grandes torneos de tenis, como el Masters 1000 de Miami y Roland Garros.



Fútbol

Las postergaciones de la Eurocopa y la Copa América no afectarían el almanaque olímpico. Pautadas las disputas para entre el 11 de junio y el 11 de julio en ambos casos, no serán un problema, más allá de que algunos futbolistas -por ahora, con el límite de edad de 23 años- tal vez afronten su certamen continental y luego los Juegos, desde fines del séptimo mes del año.



Atletismo

El deporte olímpico número uno ha facilitado la tarea al COI, hablando ya desde el lunes de un posible aplazamiento a 2022 de su mundial de 2021, previsto en Eugene (Oregón, Estados Unidos).



Natación

El Mundial de 2021 fue establecido para entre el 16 de julio y el primero de agosto en Fukuoka (Japón). La Federación Internacional de Natación (FINA) se mostró predispuesta a estudiar "la flexibilidad de las fechas, si es necesario y de acuerdo con el COI". Pero a la vez subrayó que su "principal objetivo es garantizar el éxito" de su "evento principal". Por el momento no hay una respuesta, pero es de creer que el gobierno de Japón, en cuyo país se desarrollarán ambas citas (Juegos y Mundial de Natación), no querrá que sean simultáneas.



Judo y gimnasia

Ambos deportes efectúan mundiales todos los años, salvo en los olímpicos. En 2021, el de judo será en Tashkent, Uzbekistán, en principio en septiembre, y el de gimnasia artística, en Copenhague, Dinamarca, del 18 al 24 de octubre. El riesgo de coincidir con las dos semanas y fracción olímpicas parece descartado. La Federación Internacional de Gimnasia afirma que hará "lo necesario para adaptar el calendario".



Ciclismo

Si los Juegos tuvieren lugar en las mismas semanas asignadas de 2020, comenzarán el fin de semana en el que debe terminar el Tour de Francia. Se podría entonces retrasar las pruebas olímpicas de ciclismo de ruta, que suelen ocupar el primer día de los Juegos. El ciclismo de pista, que habitúa realizar su mundial en los primeros meses del año, no se verá afectado.

Nairo Quintana fue tercero en el Tour de Francia del 2016. Froome fue el campeón y Romain Barder, segundo. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Baloncesto

Los Eurobasket está programado para 2021. El femenino, para junio en Francia y España. Y el masculino, para agosto en Alemania, Italia, Georgia y Chequia. Es facil pensar que las franquicias de NBA y los clubes de Euroliga no liberarán a sus jugadores para dos torneos en un mismo verano.



El vicepresidente de la federación internacional de básquetbol (FIBA) y de la francesa, Jean-Pierre Siutat, sugirió que el Eurobasket femenino pasara a 2023 como preludio de los Juegos París 2024 y el masculino fuera postergado a mediados de 2022, cuando no habrá grandes certámenes de básquetbol.



Handball

Este deporte organiza mundiales cada dos años. Desplazados a mediados de 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio no interferirían entre el Mundial masculino de Egipto, de enero, y el femenino de España, de diciembre.



Voleibol

La Liga de Naciones, celebrada cada junio/julio, no descansa en los años olímpicos. El problema puede estar en los campeonatos continentales. Los de Europa, el continente más fuerte en esta disciplina, tienen su espacio en el calendario en agosto de 2021 (el masculino, en Chequia, Finlandia, Estonia y Polonia, y el femenino, en Serbia, Bulgaria, Croacia y Rumania).



Tenis

El problema en 2021 será el mismo que el de 2020 y el de cada año olímpico: un calendario muy denso, con torneos cada semana y poco margen de maniobra.



Otros deportes

Entre las otras disciplinas que organizan sus mundiales en los años post olímpicos y que tendrán que adaptarse están el remo (en China), el bádminton (en España), el canotaje (sprint en Copenhague, slalom en Bratislava), la esgrima (en El Cairo), la halterofilia (en Lima), el pentatlón moderno (en Minsk), el taekwondo (en China), el tiro con arco (en Estados Unidos) y el tiro (sin sede atribuida). El de lucha (en Oslo), pautado para octubre), es menos problemático.