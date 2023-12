Shaquille O'Neil revela los secretos de su cambio de físico: ha perdido 40 kilos

Shaquille O'Neil fue uno de los mejores pivotes que entregó el baloncesto en la década de los 90 y a principios de los años 2000. En sus 19 temporadas al más alto nivel del baloncesto ganó cuatro títulos (tres con Los Ángeles Lakers y uno con Miami Heat) a pesar de su falta de disciplina por fuera de los rectángulos de juego.



Hace algunos días, el exjugador de 51 años de edad confesó que por culpa de las extravagantes fiestas que armaba con sus compañeros no pudo ganar el anillo de la NBA con Orlango Magic en 1995.



Además, confesó que las dietas no eran su fuerte y los equipos en los que estuvo llegaron a mentir sobre el verdadero peso que tenía para competir. En el triplete conquistado por los Lakers entre el 2000 y el 2003, la franquicia mintió sobre el peso de su jugador diciendo que tenía 148 kilos, cuando en realidad pesaba 188.



Shaquille, a pesar de sus 2 metros y 16 centímetros y los más de 180 kilos de peso, brilló en la NBA y no fueron obstáculo para ser considerado uno de los mejores en su posición. Pero como él mismo lo admite, 'si hubiera tenido más disciplina estaría en los libros dorados del baloncesto'.

Un día el propio Kobe Bryant lo dijo en público: “Si Shaq hubiese tenido mi ética de trabajo, habría sido el mejor de todos. Y nosotros, juntos, habríamos ganado más títulos”.



Pero no fue así, la comida y los excesos fueron quienes acompañaron su carrera deportiva, su descuido físico era total: “Si hubiera prestado atención, probablemente podría haber sido como Udonis Haslem y haber jugado más 20 temporadas, pero lo hice a mi manera. Realmente no lo tomé en serio hasta que me miré al espejo seis o siete años después de retirarme. Me veía terrible. No tenía definición y, básicamente, estaba gordo. Muy gordo”.



Shaquille admitió que la pérdida de su hermana Ayesha Harrison-Jex en 2019 y de su gran amigo Kobe Bryant en 2020 fueron el detonante que lo llevaron a ser un hombre que pesaba más de 200 kilogramos.



“Fueron meses malos y no sentía ningún tipo de motivación. Cuando no quieres hacer nada, pero necesitas mantenerte alejado de los problemas, hay dos cosas con las que entretenerse: comer y ver Netflix”, dijo sobre los problemas que acarreó tras el retiro.

Bryant, junto a Shaquille O’Neal, guiaron a los Lakers de Los Ángeles a tres títulos consecutivos de la NBA. Foto: Francis Specker. EFE

Todo cambio y ahora pesa 145 kg

“Un día vi a un tipo de 70 años que tenía músculos en todas partes del cuerpo. Si él puede, por qué yo no, pensé. Y así comencé a cambiar, mejoré mi dieta y me metí en el gimnasio”, confesó Shaq.



Ese día encontró la motivación que le faltaba y empezó a hacer ejercicios de pesas, cardio y se retó a sí mismo para llevar una dieta estricta. Comenzó a comer ensaladas, frutas, verduras, batidos, proteínas y pollo en porciones medidas.



Shaq asegura que ha perdido cerca del 10 por ciento de grasa corporal y la nueva forma de vida lo ha llevado a tener el mismo físico que tenía hace 25 años. Bajó más de 40 kilos en los últimos meses y ahora pesa 145 kilogramos, lejos de los 200 que tuvo tras la muerte de Kobe.

Escenea de la premiación durante el partido entre los Lakers de Los Ángeles que se coronaron campeones frente a los Nets de Nueva Jersey. Kobe Bryant (izq) y Shaquille O Neal (der) con los trofeos. Foto: AFP

“La rutina se inicia con un desayuno saludable que incluye tres salchichas de pavo, cuatro claras de huevo y muchas frutas. En el almuerzo puede ser una ensalada con algo de pollo y a la noche voy con pescado o carne vacuna, con algo más (...) Tener más energía, sentirme mejor y poder hacer cosas que antes no podía”, dijo en una entrevista.



Y agregó: “Hago 20 minutos de cardio y trabajo la fuerza del pecho, triceps, biceps, abdominales, espalda y luego me voy. Todavía tengo las caderas maltrechas y las articulaciones doloridas, así que no puedo estar saltando y corriendo. Básicamente, es un entrenamiento de viejo. No puedo hacer todas esas cosas de crossfit. Traté de correr el otro día y dije '¿cómo fui uno de los mejores atletas del mundo?'", afirmó el campeón.



Por último, explicó que su físico ahora sí pasa a ser prioridad, no como cuando fue jugador de NBA, esto lo ha llevado a eliminar varios productos de su vida.



“No quiero que mi estómago cuelgue sobre su cinturón. Todavía puedo comer siempre que lo haga de manera saludable y sacando algunas cosas que no me ayudaban, como los Cheetos, los pastelitos, cosas así. Ni hablar de los sandwichs. Siempre me gustaron, para comer, cenar y merendar. Incluso a veces me levantaba a las tres de la mañana y me preparaba una bocata. Y si abría los ojos a las cinco, hacía lo mismo”, finalizó.

