'No somos ricos, soy rico': Shaquille O'Neal a sus hijos

Shaquille O'Neal es una de las estrellas más grandes que ha tenido la NBA. Su fortuna está cerca de los 400 millones de dólares y es miembro del salón de la fama del Baloncesto.



Recientemente, hizo unas polémicas declaraciones sobre cómo administra sus finanzas con su familia y sus hijos.



Hay una regla: la educación. No me importa si juegas baloncesto. No me importa nada de eso

TWITTER

Esto dijo O'Neal al podcast Earn your leisure y a The New York Post.

Deben ganárselo

Bryant, junto a Shaquille O’Neal, guiaron a los Lakers de Los Ángeles a tres títulos consecutivos de la NBA. Foto: Francis Specker. EFE

No lo entienden. "Mis hijos son mayores ahora. Se enfadaron un poco conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo: no somos ricos, soy rico".



Deben hacer su camino. "Debes tener una licenciatura o maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, vas a tener que presentarla, boom, tráemelo".



Lo que espera de ellos. "Escucha, tengo seis hijos. Me gustaría un médico, alguien que sea dueño de un fondo de cobertura, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de varios negocios, alguien que se haga cargo de mi negocio. Pero les digo que no te lo voy a dar. Tienes que ganártelo".



Sus inicios humildes

De la nada. "Solo porque lo logré no significa que sea más grande que tú, más inteligente que tú, solo porque tengo más dinero no significa que sea mejor que tú. Nunca he sido así y nunca seré así".



