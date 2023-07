Shakira se da una vuelta por Europa. Estuvo en Francia y pasó a Gran Bretaña, países en los que se vio muy activa en eventos importantes, mientras sus éxitos siguen en los primeros lugares de venta.

La cantante ha aprovechado su estancia en Gran Bretaña. Fue el Gran Premio de Fórmula 1, ha estado en sus negocios particulares, analizando lo que puede ser su próximo éxito musical.

(Video: Tour de Francia: brutal caída masiva en el arranque de la etapa 14)(Colombia vs. Irlanda: impactantes detalles del escándalo en el que terminó el amistoso)

De igual manera, los rumores de un romance con el piloto Lewis Hamilton no paran y cada vez el anuncio oficial se ve más cerca, pero eso no está tan confirmado.



El viernes pasado, la barranquillera asistió al Torneo de Wimbledon, pero aunque las miradas se fijaron en ella y en quién la acompañaba, no se vio mayor cosa.

Una vez Shakira llegó a Miami, Estados Unidos, se vio en algunos partidos de la NBA, apoyando al quinteto de Miami Heat, que perdió la final con Nuggets de Denver.

Diferencia de edad

Por la época, se le vinculó con el jugador de Miami, Jimmy Butler, pero eso no pasó a mayores, al menos por la época.



Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la colombiana y el jugador la pasan bien, han salido y todo indica que se la llevan de la mejor manera.



“Han salido varias veces, pero las cosas son muy nuevas y es demasiado pronto para saber si hay potencial a largo plazo”, dijo una fuente a Us Weekly.



Todo indica que la diferencia de edad, 13 años, no es impedimento para que estén juntos, pues con Gerard Piqué, la cantante, experimentó lo mismo.

Lo que se sabe



“Jimmy hace sonreír a Shakira y ella se siente feliz de pasar tiempo con él”, dijo otra persona que los ha visto juntos.



“Solo se conocen desde hace poco tiempo, y recientemente comenzaron a seguirse en redes sociales”, dijo la fuente a Us.



“Después de que Shakira compartiera un video de sí misma animando al Miami Heat en un juego en mayo, a Butler le "gustó" un video de su actuación acústica a través de Instagram”, indicó usmagazin.com



(DT de Irlanda relata pánico de sus futbolistas vs. Colombia: 'Temieron por sus cuerpos')



Deportes